Kult-Fortsetzung einfach eingestampft – und das, obwohl sogar der Star des Originals an Bord war

Clueless avancierte mit seinen ikonischen Outfits schnell zum Kultfilm. 31 Jahre später sollte er als Serie mit Original-Star Alicia Silverstone weitererzählt werden. Jetzt wurde das Projekt eingestampft.

Während 90er- und 00er-Hits wie Scrubs oder Malcolm mittendrin mit neuen Staffeln und altem Cast ein Comeback erleben, werden andere Reboots noch während der Produktion eingestampft. Nach der überraschenden Absage des Buffy Reboots, ist nun auch die geplante Serie zum Kultfilm Clueless – was sonst! gescheitert. Wie Variety exklusiv berichtet, hat der Streamingdienst Peacock das Projekt kurzfristig eingestellt.

Clueless-Serie mit Alicia Silverstone eingestellt

Die Clueless-Serie war erstmals im April 2025 angekündigt worden. Auch Hauptdarstellerin Alicia Silverstone sollte in ihre ikonische Rolle als Cher Horowitz zurückkehren und damit ihr Leben Jahre nach den Ereignissen des Films weitererzählen. Nähere Details zur Handlung gab es bislang nicht, doch die Entwicklung soll weit fortgeschritten gewesen sein.

Hinter den Kulissen waren ebenfalls Teile des alten Teams zurückgekehrt. Clueless-Drehbuchautorin und -Regisseurin Amy Heckerling war als ausführende Produzentin in der Serie involviert. Ebenso wie der damalige Filmproduzent Robert Lawrence.



Trotz guter Voraussetzungen haben sich Universal Television und CBS Studios nun aus dem Projekt zurückgezogen. Bereits 2020 hatte der Streamingdienst Peacock an einem Clueless-Projekt gearbeitet. Darin sollte es allerdings um Chers beste Freundin Dionne (Stacey Dash) gehen. Das Projekt erreichte aber nur die Entwicklungsphase. Warum jetzt auch die Clueless-Serie nicht weiter fortgeführt wird, ist nicht bekannt.

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Clueless erschien 1995 und basiert lose auf dem Roman Emma von Jane Austen. Darin nehmen sich die modebewussten Highschool-Queens Cher und Dionne dem Mauerblümchen Tai (Brittany Murphy) an. Die neue Schülerin soll ein Makeover erhalten und dann mit dem beliebten Elton (Jeremy Sisto) verkuppelt werden. Doch das Vorhaben gerät außer Kontrolle, als Tai sich zur neuen Schuldiva entwickelt.