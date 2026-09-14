Kult-Horror mit 12 Teilen kehrt nach 17 Jahren zurück: Der Trailer taucht in die Vorgeschichte des berüchtigten Killers ein

Einer der berühmtesten Horror-Slasher kehrt in Serienform zurück – und bekommt tatkräftige Unterstützung von seiner mörderischen Mutter, wie der Trailer schon verrät.

Mörderpuppe Chucky hatte bereits vor einigen Jahren mehrere Staffeln einer eigenen Serie. Nach einem Fehlstart von Hannibal-Macher Bryan Fuller ist jetzt auch Slasher-Kollege Jason Voorhees aus Freitag der 13. an der Reihe. Er und seine Mutter Pamela (die im Originalfilm die Killerin war) melden sich mit dem Serien-Reboot Crystal Lake zurück, zu dem es jetzt den offiziellen Trailer zu sehen gibt.

Hier der Trailer zur Horrorserie Crystal Lake:

Kommt euch der Song aus der Vorschau bekannt vor? Kein Wunder, denn es ist mal wieder eine Version von (Don't Fear) the Reaper, ursprünglich von Blue Öyster Cult.

Ikonische Horror-Rückkehr: Darum geht es in Crystal Lake über Jason und Pam Voorhees

Für die Horrorserie Crystal Lake gehen wir ganz an den Anfang der Freitag der 13.-Mythologie zurück. In den 1970er Jahren ertrinkt der kränkliche Junge Jason (Callum Vinson) scheinbar im See seines Sommercamps, was seine Mutter Pamela (Linda Cardellini) traumatisiert zurücklässt. Kurz darauf wird die Gegend von einer blutigen Mordreihe heimgesucht. Weiter heißt es laut Deadline in der Serienbeschreibung: "Als zwei Fremde an Pams Tür auftauchen und in ihre Vergangenheit graben, wird eine beunruhigende Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die die Einwohner von Crystal Lake fragen lässt: Wer ist Pam Voorhees eigentlich?"

Hinter Crystal Lake verbergen sich das Label A24 und Serienschöpfer Brad Caleb Kane, der auch an der ES-Serie Welcome to Derry mitarbeitet und darüber hinaus Sänger ist. Er war etwa die Gesangsstimme für den Titelstar aus Aladdin. Seine Prequel-Serie zum Freitag der 13.-Franchise knüpft an eine mittlerweile zwölfteilige Filmreihe an, die ab 1980 mehrere Sequels, ein Crossover mit Freddy Kruegers Filmreihe Nightmare - Mörderische Träume und zuletzt ein Reboot von 2009 hervorgebracht hat.

Im Gegensatz zu all diesen Franchise-Einträgen, die so abgefahren wurden, dass Jason sogar Manhattan heimsuchte oder im Weltraum sein Unwesen trieb, scheint der neue Serienansatz sehr geerdet zu sein und sich eher im Bereich eines psychologischen Slasher-Thrillers zu bewegen. Ob das wirklich so ist, erfahren wir pünktlich zu Halloween.

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Crystal Lake feiert in einem Monat US-Premiere

Die Freitag der 13.-Serie hat sich mit dem 15. Oktober 2026 den perfekten Starttermin ausgesucht. So hat man zumindest in Amerika bis Halloween Zeit, alle acht Episoden anzusehen, die gleichzeitig online gehen. Einen Haken gibt es aber noch: Wir haben noch immer keine Info zur deutschen Veröffentlichung. In der Vergangenheit kamen Peacock-Produktionen gern relativ zeitnah zu WOW/Sky – wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Und falls euch eher interessiert, was noch diesen Monat hierzulande an Serienneustarts ansteht, haben wir die passende Folge von Streamestöber für euch:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.