Kult-Remake von Netflix, viel Sci-Fi und Big Bang Theory-Nachschub: Das sind die 15 besten Serien im Juli

Die Serienstarts im Juli 2026 haben wir bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. durchstöbert und stellen euch hier die 15 größten Streaming-Highlights des Monats vor.

Überraschend viel Science-Fiction hat nach dem Fantasy-reichen Monat Juni der Juli an neuen Serienstarts im Gepäck. Welche 15 neuen Serien und Staffeln ihr bei Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV und Disney+ oder auch gratis im Sommer nicht verpassen solltet, schlüsseln wir euch im Podcast genauer auf.

Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Juli bei Netflix, Prime, Disney+ und Co.

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Der Juli wartet 2026 passend zu den heißen Temperaturen mit nicht minder heißer Serien-Unterhaltung auf. Abgefahrene Rockstar-Vampire lassen die Luft brennen, The Walking Dead-Zombies treiben den Herzschlag in die Höhe und wer die Temperaturen zu sommerlich findet, taucht besser mit einem der (diesen Monat sehr zahlreichen) Sci-Fi-Titel über 350 Jahre hinweg ins Bunkerleben ein.

Auch Serien-Neuauflagen stehen diesmal hoch im Kurs: Ein Natürlich Blond-Prequel erwartet euch ebenso wie das Remake eines japanischen Gasmonsters und Netflix' Kult-Rückkehr in die Prairie. Außerdem gibt es mit den Nerds der Big Bang Theory ein abgefahrenes Wiedersehen und ein erneuerter Kult-Anime präsentiert sich in verändertem Gewand.

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Serien-Highlight bei MagentaTV im Juli: The Walking Dead - Dead City

The Walking Dead: Dead City - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

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