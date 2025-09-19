Kult-Soap Berlin, Berlin: Das machen die Stars 23 Jahre später

Wenn Berlin, Berlin im TV lief, haben Millionen mitgefiebert. Inzwischen hat die Serie mehr als 20 Jahre auf dem Buckel. Was ist aus den Stars geworden?

Die ARD-Vorabendserie Berlin, Berlin schlug Anfang der 2000er ein wie eine Bombe. Schnell mausert sich die flippige Romanze zum Kult-Klassiker und bleibt bis heute unvergessen. Die Serie sorgte sogar international für Jubelstürme: 2004 gewann sie den renommierten Emmy-Award. Mehr als 20 Jahre sind seit der Erstausstrahlung vergangen. Zeit, um die Frage aller Fragen zu stellen: Was ist aus den Berlin, Berlin-Stars geworden?



20 Jahre später: Das machen die Stars von Berlin, Berlin heute

Felicitas Woll - Lolle

Felicitas Woll (44) spielte in Berlin, Berlin die Hauptrolle der ausgeflippten Lolle. In der Serie mimte sie eine junge Frau, die aus der Kleinstadt ausbricht und ihren eigenen Weg in Berlin finden will. Die Schauspielerin mit den markanten blauen Augen ist schon lange im Geschäft: Schon vor Berlin, Berlin feierte sie einen großen Erfolg. Die schlüpfrige Kult-Komödie Mädchen, Mädchen machte sie zum Star. Nach dem Serien-Aus 2005 geht es erfolgreich weiter für die Schauspielerin. Sie spielte die Hauptrolle im Taunuskrimi und ist in verschiedenen Produktionen zu sehen. Privat könnte es kaum besser laufen: Woll ist mit Ex-Kampfsportler Banjamin Piwko (Let's Dance) verheiratet und ist Mutter von zwei Kindern.



Jan Sosniok - Sven

Jan Sosniok (56) spielte in der Serie die Rolle von Lolles Cousin Sven, der immer wieder Stress mit seiner Exfrau hat. Mit seinen hellblauen Augen schlich sich der Schauspieler in die Herzen der Fans. Jan Sosniok wurde in den 90er-Jahren als Model entdeckt und landete dann eine Rolle beim RTL-Dauerbrenner Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der Schauspieler legte allmählich sein Image als Jugend-Schwarm ab und ist weiterhin erfolgreich: Er wirkt bis heute in zahlreichen TV-Produktionen mit - unter anderem in Krimi-Hits wie Die Rosenheim-Cops. Privat läuft es ebenfalls blendend: Sosniok hat drei Kinder und lebt mit seiner Ehefrau in Berlin.

Matthias Klimsa - Hart

Matthias Klimsa (53) verkörperte den verpeilten, aber liebenswerten Computer-Nerd Hart. Der gebürtige Osnabrücker hat schon vor seiner Zeit bei Berlin, Berlin als Schauspieler gearbeitet. In den 90ern absolvierte er eine Schauspielausbildung, dann startete er als Theaterschauspieler durch. Kleinere TV-Auftritte folgten, doch der große Durchbruch gelang ihm 2002 mit Berlin, Berlin. Heute lebt er in Hamburg und hat einen Sohn. Klimsa ist noch immer in verschiedenen TV-Serien zu sehen, über sein Privatleben ist nicht viel bekannt.



Rhea Harder-Vennewald - Sarah

Rhea Harder-Vennewald (48) ist eine echte Legende im deutschen TV. Als sie bei Berlin, Berlin als Lolles Mitbewohnerin Sarah Herrmann einsteigt, ist sie längst bekannt: Die Schauspielerin erweckte bei GZSZ die Figur der Flo Spira zum Leben und schlich sich damit in die Herzen vieler Fans. Bis heute ist sie in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen. Inzwischen leiht sie auch berühmten Hörspiel-Charakteren ihre Stimme. Harder ist mit TV-Produktionsleiter Jörg Vennewald (43) verheiratet, den sie bei Dreharbeiten der Krimiserie Notruf Hafenkante kennenlernte. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder.



Sandra Borgmann - Rosalie

Sandra Borgmann (50) war nur in der ersten Staffel dabei, doch sie zählt trotzdem zu den beliebtesten Charakteren der Show. In der Serie mimt sie die Nachwuchs-Schauspielerin Rosalie, die vom großen Durchbruch träumt - privat hat Borgmann das längst geschafft. Bis heute war die blonde Darstellerin in zahlreichen Kino- und TV-Rollen zu sehen - zuletzt bei der RTL-Comedy-Serie Der König von Palma. Über ihr Privatleben ist nicht viel bekannt; sie sei aber Mutter eines Sohnes.

So kannst du Berlin, Berlin streamen

Falls dich die Nostalgie gepackt hat, kannst du gleich los streamen. Alle vier Staffeln sind auf ARD+ zu sehen. Der Film ist bei Netflix verfügbar.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.