Kultfilm mit Mega-Stars erobert sofort Netflix: Vor 31 Jahren ging er im Kino völlig unter

Mitte der 90er wurde dieser unterhaltsame Actionfilm mit Stars wie Wesley Snipes und Jennifer Lopez zum Kinoflop. Hier erfahrt ihr Details zu dem Streifen, der gerade die Netflix-Charts stürmt

Wenn zwei Hollywood-Stars ein Erfolgsrezept wiederholen wollen, kann das auch nach hinten losgehen. So erging es Wesley Snipes und Woody Harrelson, die nach ihrem Hit Weiße Jungs bringen's nicht von 1992 drei Jahre später die Hauptrollen in der Buddy-Cop-Komödie Money Train spielten.

An den Kinokassen ging der Film trotz der Chemie zwischen den beiden völlig baden, während er von der Kritik ziemlich zerrissen wurde. Das deutsche Netflix-Publikum scheint den Streifen gerade neu zu entdecken, denn er hat es hierzulande auf Platz 10 der Film-Charts geschafft.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in Money Train

Im Film von Regisseur Joseph Ruben (Der Feind in meinem Bett) spielen Snipes und Harrelson die Adoptivbrüder John und Charlie, die für die New Yorker Polizei als Undercover-Cops arbeiten. Als sie eines Tages mit der Anfängerin Grace (Jennifer Lopez) eine neue Kollegin zur Unterstützung bekommen, geraten sie in einen Streit um die Frau.

Die Probleme werden nur größer, nachdem der spielsüchtige Charlie einem Gangster 15.000 Dollar schuldet und sowohl er als auch John gefeuert werden. Schließlich entwickeln sie den Plan, den berüchtigten Money Train von New York zu überfallen.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix in Deutschland (Stand 27. Oktober 2026):

Mit einem Budget von 68 Millionen Dollar konnte Money Train laut The Numbers weltweit nur rund 77 Millionen Dollar wieder einspielen. Damit galt die Action-Komödie als Flop. Die Kritiken zu dem Film fielen auch nicht sonderlich positiv aus. Auf Rotten Tomatoes kommt Money Train bei den Kritiken nur auf einen Wertungsschnitt von miesen 22 Prozent.

In seiner Review für die Washington Post schrieb der Kritiker Hal Hinson damals unter anderem:

Wir nehmen ihnen das keine Sekunde lang ab – ebenso wenig wie irgendetwas anderes in diesem plumpen, zermürbenden Film. Erschwerend kommt hinzu, dass die Filmemacher eine Liebesgeschichte einbauen – eine hinreißende Polizistin, gespielt von Jennifer Lopez –, die die Brüder gegeneinander aufbringt.

Doch wie alles andere in diesem Film dient auch diese Beziehung lediglich als Aufhänger für die Actionsequenzen, die zwar gelegentlich packend sind, meist aber nur routiniert wirken. Das meiste davon haben wir schon einmal gesehen – etwa in Speed oder anderen Filmen.

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