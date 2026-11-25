Heute läuft ein Film im TV, der in meinen Teenagerjahren zu meinen absoluten Lieblingen zählte. 2026 konnte ich ihn in einem neuen Kontext schauen und es war augenöffnend.

Als Jugendlicher ging es mir wie vielen in meinem Alter. Wenn ich einen Film aufgrund einer höheren Altersfreigabe noch nicht schauen durfte, wollte ich ihn erst recht sehen. Als ich im Alter von ca. 14 Jahren Pulp Fiction und die anderen Filme von Quentin Tarantino entdeckte und auf seinen Zweiteiler Kill Bill aufmerksam wurde, war ich somit richtig heiß auf das Action-Spektakel, dessen erster Teil eine FSK 18-Freigabe hatte.

Nachdem ich ihn schließlich über Umwege schauen konnte, zählte Kill Bill: Volume 1 jahrelang zu meinen liebsten Tarantino-Filmen. Dieses Jahr konnte ich zum ersten Mal die neu veröffentlichte Version beider Teile als Komplettversion Kill Bill: The Whole Bloody Affair schauen. Das Erlebnis hat vor allem meine Sicht auf Teil 1, der am heutigen 28. November um 23:00 Uhr bei RTL läuft und mit verschiedenen Streaming-Optionen verfügbar ist, überraschend verändert.

Action-Tipp im TV: Kill Bill 1 ist fantastisch, aber Teil 2 überragt ihn

Versteht mich nicht falsch: Tarantinos Epos über den Rachefeldzug der fast getöteten Braut (Uma Thurman) gegen Ex-Mann Bill (David Carradine) und sein Killerkommando ist in der ersten Hälfte noch immer ein unglaublich wilder Ritt. Wie der Regisseur unterschiedlichste Stil-Elemente und Genres des asiatischen Kinos wie Martial-Arts-Choreografien, Samurai-Bezüge, Anime-Sequenzen und abstruse Gewalt wie aus einem bunten Cartoon mixt, hat über die Jahre nichts an euphorisierender Strahlkraft verloren.

Mein rund 20 Jahre jüngeres Ich hatte nach dem Schauen von Kill Bill: Volume 1 aber immer Schwierigkeiten mit dem langsameren, ruhigeren, dialoglastigeren Teil 2. Als ich im April dieses Jahres die über vierstündige Version mit beiden Filmen als ein Werk geschaut habe, veränderte sich meine Sicht auf Kill Bill stark.

Plötzlich erschien mir die zweite Hälfte vor allem reifer, emotional fesselnder und stilistisch beeindruckender als je zuvor. Dem Regisseur gelingen hier in Anlehnung an Italowestern à la Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod) nicht nur atemberaubende Bilder. Tarantino tauscht die sprudelnden Blutfontänen gegen zutiefst menschliche Begegnungen und Konfrontationen. Erst diese machen das Gesamtwerk Kill Bill zur Auseinandersetzung mit dem wiedergefundenen Leben nach dem aushöhlenden Racherausch.

Ob es daran liegt, dass ich älter geworden bin und sich mein Filmgeschmack verändert hat, oder das Erlebnis beider Kill Bill-Teile als ein Film so einschneidend war, weiß ich nicht. Kill Bill: Volume 1 kann ich in Zukunft jedenfalls nur noch so abfeiern, weil mir klar ist, dass im Anschluss der noch bessere zweite Teil folgt.