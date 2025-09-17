Kultiges Horror-Abenteuer wird mit Jack Black neu aufgelegt: Erster Anaconda-Trailer enthüllt Idee, die alles auf den Kopf stellt

Die Comedy-Asse Jack Black und Paul Rudd setzen die Anaconda-Reihe mit einem neuen Film fort. Zur Horror-Neuauflage gibt es jetzt den ersten Trailer.

Für die einen ist es Trash-Vergnügen, für die anderen nur Trash. So spaltet der Horror-Spaß Anaconda, der beim Kinostart viel Spott einstecken musste, seit 1997 die Geister. Jack Black (School of Rock) und Paul Rudd (Ant-Man) sind offenbar große Fans: Denn sie bringen das ganze Horror-Schlangen-Franchise jetzt im ersten Trailer zu Anaconda zurück.

Schaut euch hier den Anaconda-Trailer an:

Anaconda - Trailer (Deutsch) HD

Anaconda 6 kommt mit Jack Black, Paul Rudd und einer skurrilen Meta-Idee

Ähnlich wie die Qualität der bisherigen Reihe wird auch die Meta-Idee für den neuesten Teil die Zuschauer:innen spalten. Denn darin wollen zwei Freunde (Black und Rudd) unbedingt eine Fortsetzung ihres liebsten Horrorfilms Anaconda drehen und schlittern geradewegs in die Katastrophe.

Nachdem sie genug Geld für einen Dschungeldreh, einen Schlangenexperten und eine Schlange zusammenkratzen konnten, beginnen sie mit der eigentlichen Filmarbeit. Blöd nur, dass ihnen gleich zu Beginn ein Malheur passiert, bei dem die Schlange ihr Leben verliert.

Ohne den geplanten Hauptdarsteller drängt das Chef-Duo darauf, im umliegenden Dschungel nach Ersatz zu suchen. Doch dabei treffen sie tatsächlich auf eine Monster-Anaconda, die ihnen an den Kragen will.

Wann kommt Anaconda ins Kino?

Ob die Grundidee der Anaconda-Fortsetzung genial oder bescheuert ist, muss jeder Fan selbst entscheiden – dank der Nähe seiner Story zum Erstling ist der neueste Teil Sequel und Neuauflage zugleich. Anaconda erscheint zur Weihnachtszeit am 25. Dezember 2025 in den Kinos. Neben Black und Rudd ist unter anderem Thandiwe Newton (Westworld) vor der Kamera zu sehen. Regie führte Tom Gormican (Massive Talent).

Das Anaconda-Franchise umfasst mitsamt Gormicans Meta-Sequel sechs Teile. Die ersten beiden wurden fürs Kino produziert, dann folgten drei Direct-to-TV-Fortsetzungen. Ein Ranking findet man unter anderem bei ScreenRant .

