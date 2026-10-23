Kultserie der 2010er bekommt nach 11 Jahren eine Fortsetzung – aber Fans sind entsetzt über die Rückkehr von Glee

Ab 2009 entwickelte sich Glee zum Serien-Hit. 2015 war Schluss mit dem Musical. Doch jetzt wurde bekannt, dass Ryan Murphy die Kultserie fortsetzen wird. Moviepilot erklärt, warum Fans gespalten reagieren.

Nach Scrubs und Malcolm mittendrin kündigt sich bei Disney+ die nächste Neuauflage eines Serienhits an. Glee kommt mit einem Reboot zurück! Die Originalserie ist einer der größten Hits von Ryan Murphy, der sich zuletzt mit American Horror Story und der Monster-Anthologie bei Netflix beschäftigt gemacht hat.

Glee war eine wesentlich buntere Angelegenheit als die meisten anderen Produktionen von Ryan Murphy. Die Serie mit Lea Michele handelte von einem Show-Chor an einer Highschool und wartete in jeder Folge mit aufwendig choreographierten Cover-Versionen von Hits auf. Nebenbei befasste sich die Serie mit ernsten Themen, teils mit kontroversem Ergebnis. Entsprechend entsetzt fallen die Reaktionen im Netz teilweise aus.

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Disney+ und Hulu haben einen "Reboot" der Serie bestellt

Ryan Murphy hat zusammen mit Brad Flachuk und Ian Brennan das Drehbuch verfasst. Alle drei haben auch die ersten beiden von sechs Staffeln des Originals geschrieben.

Heather Morris (Brittany S Pierce), Chord Overstreet (Sam Evans) sind laut Deadline in Verhandlungen für eine Rückkehr.



in Verhandlungen für eine Rückkehr. Laut einer Quelle von Variety kehrt der wohl größte Star der Serie, Lea Michele, als Rachel Berry zurück

Ob Chris Colfer, Darren Criss, Matthew Morrison oder Jane Lynch mit an Bord sind, ist nicht bekannt.

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Das Netz reagiert: "Die Tore der Hölle haben sich gerade wieder geöffnet"

Niemand hat ein so gespaltenes Verhältnis zu Glee wie die Fans von Glee. Bei Erscheinen 2009 entwickelte sich die Serie von Ryan Murphy zum Phänomen. Zehn Millionen Menschen in den USA schauten sich im Durchschnitt die 2. Staffel an, entsprechend groß waren am nächsten Morgen die Diskussionen auf Schulhof, in der Uni oder auf Arbeit.

Die Musical-Performances landeten regelmäßig in den Charts, während die Behandlung ernster Themen für heiße Auseinandersetzungen sorgten. Glee war cute und kontrovers. Unvergessen und bis heute verhöhnt ist eine Folge über Schulmassaker in der 4. Staffel mit dem Titel "Shooting Star" (!). Glee war gleichermaßen berühmt dafür, das ernste Themen angepackt werden und wie oft das in kitschigen Geschmacklosigkeiten endete.

Entsprechend "ambivalent" sind die tausendfach geteilten Reaktionen auf die Nachricht der Fortsetzung bei X (ehemals Twitter), wie folgende Beispiele zeigen:

die Tore der Hölle haben sich gerade wieder geöffnet

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gleichzeitig so entsetzt und begeistert wie noch nie in meinem Leben

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Ihr jubelt. Ein israelischer und ein palästinensischer Student werden einander 'What Is This Feeling' aus Wicked vorsingen, und ihr jubelt.

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Und wenn man bedenkt, dass wir jahrelang gesagt haben: 'Gott sei Dank ist dieses Lied erst nach dem Ende von Glee herausgekommen' ... Wie töricht von uns, so naiv zu sein, wo wir doch wussten, dass Ryan Murphy weiterhin frei auf dieser Erde herumwandert und Zugriff auf die Glodes (die Glee Nuclear Codes) hat.

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Bei der Moviepilot-Community sind die Reaktionen hingegen erstmal verhalten. Bei Facebook und Instagram schwankt die Stimmung zwischen Enttäuschung über die fehlende Kreativität und Vorfreude auf die Fortsetzung.

Die Glee-Fortsetzung hat noch keinen Starttermin.