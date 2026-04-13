Kultserie mit 9 Staffeln bekommt Netflix-Neuauflage: Der erste Trailer löst jetzt schon große Gefühle aus

Netflix legt in Kürze eine der berühmtesten Wester-Serien aller Zeiten neu auf. Zum Remake der Kult-Familiensaga Unsere kleine Farm gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer.

Netflix wird nostalgisch. So werden es jedenfalls viele Western-Fans sehen, die auf den Start von Unsere kleine Farm hinfiebern: Das Remake der gleichnamigen Kultserie von 1974 hat jetzt einen ersten Teaser-Trailer erhalten. Und vermittelt schon jetzt ein Gefühl von Abenteuer und der Stärke der Familie.

Schaut hier den ersten Teaser zu Unsere kleine Farm:

Unsere kleine Farm - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Netflix legt Western-Kult neu auf: Die Vorlage vereinte heile Welt und knallharte Themen

Genau wie die Vorlage basiert das Netflix-Remake auf der autobiografischen Buchreihe Unsere kleine Farm von Laura Ingalls Wilder. Familie Ingalls, zunächst bestehend aus Vater Charles (Luke Bracey), seiner Frau Caroline (Crosby Fitzgerald) und den zwei Töchtern Mary (Skywalker Hughes) und Laura (Alice Halsey), will im Mittleren Westen des 19. Jahrhunderts Fuß fassen. Dabei steht ihnen nicht nur die wilde Natur entgegen. Auch wütende indigene Stämme und hinterhältige Siedler werden zur Herausforderung.

Die US-Kultserie aus den 1970ern zeichnete sich für viele Fans durch eine Mischung aus Heile-Welt-Eskapismus und schonungslosen Themen aus: Einige Folgen setzten sich erstaunlich offen mit Themen wie Rassismus und Vergewaltigung auseinander – doch am Ende fand das Publikum stets Trost im Zusammenhalt der TV-Familie. Die Vorlage lief über 9 Staffeln bis 1983 und kam auf 204 Episoden.

Wann kommt das Remake von Unsere kleine Farm zu Netflix?

Die neue Unsere kleine Farm-Serie startet am 9. Juli 2026 bei Netflix. Ob sie in Tonfall und Inhalt dem Original entspricht, muss sich zeigen. Staffel 2 ist bereits bestellt.

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