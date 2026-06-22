Kultserie mit 9 Staffeln bekommt Netflix-Neuauflage: In 2 Wochen startet sie

Bei Netflix startet schon bald die neue Version einer absoluten Kultserie, mit der Fans viele nostalgische Gefühle verbinden. Es geht um eine Familie, die sich im Wilden Westen durchschlagen muss.

Von 1974 bis 1983 lief die US-Kultserie Unsere kleine Farm über die Familiengeschichte der Ingalls für neun Staffeln. Schon bald bringt Netflix eine Neuauflage der Serie, die auch in Deutschland sehr beliebt ist. In zwei Wochen ist es schon so weit und Unsere kleine Farm entfacht erneut große und kleine Familiendramen im amerikanischen Wilden Westen.

Neuauflage von Kultserie bei Netflix: Darum geht es in Unsere kleine Farm

Die neue Verfilmung von Showrunnerin Rebecca Sonnenshine taucht einmal mehr ins Nordamerika des 19. Jahrhunderts ein. Hier will sich die Familie Ingalls unter Oberhaupt Charles (Luke Bracey) eine Farm aufbauen, während sie zahlreichen Gefahren und Rückschlägen trotzen muss. Während seine Frau Caroline (Crosby Fitzgerald) große Opfer für die Familie bringen muss, verfolgen die gegensätzlichen Töchter Mary (Skywalker Hughes) und Laura (Alice Halsey) ganz eigene Pläne.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Netflix' Unsere kleine Farm schauen:

Unsere kleine Farm - S01 Trailer (Deutsch) HD

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Wann startet die neue Unsere kleine Farm-Serie bei Netflix?

Die Neuauflage der Kultserie, die erneut auf der autobiografischen Romanreihe von Laura Ingalls Wilders basiert, streamt ab dem 9. Juli 2026 bei Netflix im Abo. Alle neun Staffeln der alten Unsere kleine Farm-Serie könnt ihr derzeit bei Joyn gratis in der Flatrate schauen.

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