Kultserie mit 9 Staffeln bekommt Netflix-Neuauflage: Jetzt ist der lange Trailer da und löst große Gefühle aus

Netflix legt eine absolute Kultserie neu auf, in der eine Familie sich im Wilden Westen durchbeißen muss. Der erste lange Trailer verspricht dabei sowohl Begeisterung wie auch Verzweiflung.

Kaum eine Serie ist so verbunden mit dem Mythos Amerikas wie Unsere kleine Farm. Das Kultformat, das vom Schicksal der Siedlerfamilie Ingalls Mitte des 19. Jahrhunderts erzählt, erreichte mit ihrer US-Ausstrahlung zwischen 1974 und 1982 Millionen von Fans. Netflix legt den Western-Kult jetzt neu auf und für das Remake Unsere kleine Farm gibt es endlich einen langen Trailer.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Unsere kleine Farm an:

Unsere kleine Farm - Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Neuauflage könnte so berührend wie verstörend sein

Familie Ingalls hat alles hinter sich gelassen: Vater Charles (Luke Bracey), Mutter Caroline (Crosby Fitzgerald) und die zwei Töchter Mary (Skywalker Hughes) und Laura (Alice Halsey) fangen im Mittleren Westen des 19. Jahrhunderts völlig neu an. Und mit ihnen wächst eine ganze Stadt aus dem Prärieboden: das Dorf Independence.



Doch das Leben von Familie und Dorfgemeinschaft ist alles andere als idyllisch. Wütende Indigene betrachten die weißen Siedler als feindliche Eindringlinge, Wölfe trachten ihnen nach dem Leben, und auch andere Siedler verbergen gefährliche Geheimnisse. Von dem gnadenlosen Land um sie herum ganz zu schweigen.

Sofern sich die Neuauflage im Tonfall nach dem Original richtet, wird die Netflix-Version von Unsere kleine Farm so schön wie verstörend sein: Einige Folgen der Kultserie führten dem Publikum die Stärke des einfachen Lebens oder den Wert der Solidarität vor Augen. Andere aber thematisierten ungeschönt die Abgründe von Rassismus und brutaler Gewalt. Welchen Weg das Remake einschlägt, werden Fans schon bald erfahren.

Wann kommt Unsere kleine Farm zu Netflix?

Die Netflix-Neuauflage von Unsere kleine Farm erscheint am 9. Juli 2026 auf Netflix. Die Serie basiert wie das Original auf einer autobiografischen Romanreihe von Laura Ingalls Wilders.