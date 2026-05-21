Kultserie mit Scrubs-Star stürmt die Netflix-Charts: 9 Staffeln mit 215 Episoden sind für euch zum Streamen online

Derzeit stürmt eine neun Staffeln umfassende, mittlerweile abgeschlossene Kult-Sitcom bei Netflix die Serien-Charts. Ein Fanliebling aus der Scrubs ist in einer zentralen Rolle zu sehen.

Mit The Middle ging 2009 eine Sitcom an den Start, die für viele zunächst als Ersatz für die 2006 beendete Serie Malcolm mittendrin galt. Doch über die Jahre konnte The Middle sich schnell eine eigene Fangemeinschaft aufbauen und umfasste letztlich neun Staffeln mit über 215 Episoden, die derzeit die Netflix-Charts stürmen. Ein Star aus dem Serienklassiker Scrubs - Die Anfänger verkörpert hier die väterliche Hauptrolle.

The Middle mit Scrubs-Star Neil Flynn stürmt die Netflix-Charts

Im Mittelpunkt von The Middle steht die Arbeiterfamilie Heck, die man bei ihrer Bewältigung der Probleme des Alltags begleitet. Der Vater der Familie wird von Neil Flynn verkörpert, der in der Kultserie Scrubs den Hausmeister spielte und sich jüngst im Revival blicken ließ, um J.D. erneut das Leben zur Hölle zu machen.

Das Besondere bei der Serie von Eileen Heisler und DeAnn Heline sind die vielen, teilweise auch ernsteren Themen, die hier angerissen werden. Bei den Hecks aus The Middle läuft es nämlich alles andere als rund, da die Familie finanziellen Sorgen geplagt ist und die drei Kinder kaum unterschiedlicher sein könnten. So werden auch Erinnerungen an den Sitcom-Klassiker Roseanne wach, der sich auch in der Arbeiterschicht bewegte.

Neben Neil Flynn ist Patricia Heaton in der Rolle seiner Frau Frankie zu sehen und die Kinder werden von Charlie McDermott, Eden Sher und Atticus Shaffer verkörpert.

Auf Netflix konnte sich The Middle derzeit eine Position in den Serien-Charts auf Platz 6 sichern.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 21. Mai 2026):

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Wann kommt die 2. Staffel vom Scrubs-Revival?

Der Fernsehsender ABC, auf dem Scrubs in den USA läuft, hat bereits eine 2. Staffel des Scrubs-Revivals bestätigt. Und zwar soll dieses bereits dieses Jahr im Herbst an den Start gehen. Hierzulande wird die Staffel vermutlich wieder bei Disney+ zu sehen sein.