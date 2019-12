Kunst-Pornos mit Robert Pattinson: The Batman-Star hat perfekten Notfallplan

2021 wird Robert Pattinson erstmals als DC-Held Batman zu sehen sein. Sollte der Film floppen, hat er einen womöglich nicht ganz ernst gemeinten Plan B in der Hinterhand.

Batman ist nicht nur einer der populärsten Comichelden überhaupt. Die DC-Figur hat sich besonders mit Tim Burtons Batman-Film von 1989 auch auf der großen Leinwand etabliert. Entsprechend hoch sind die geschürten Erwartungen an den nächsten Darsteller des dunklen Ritters: Robert Pattinson.

Der 33-jährige Engläner wird den Titelcharakter in Matt Reeves' kommendem DC-Film The Batman verkörpern. Doch was, wenn der Film mit Pattinson in der Hauptrolle die Erwartungen verfehlt? Dann wolle er ganz bestimmte Pornos drehen, wie er The Guardian nicht ganz ernsthaft verriet.

Pornos nach Batman: Robert Pattinson über seine hüllenlosen Pläne nach DC

In dem Gespräch mit der britischen Tageszeitung ging es auch um Erwartungshaltung. The Batman gilt schon jetzt als einer der heißerwartetsten Filme der nächsten Zeit. Alle Augen sind zunächst auf Robert Pattinson gerichtet, der die Nachfolge von namhaften Batman-Darstellern wie Ben Affleck, Christian Bale und Michael Keaton antritt.

"Aber es gibt keinen härteren Kritiker von mir als mich selbst, also brauche ich mir keine Sorgen über sonst jemanden machen", so Robert Pattinson in dem Interview. Sollte The Batman scheitern, mache er Pornos, wie er mit einem großen Kichern verriet. Allerdings soll es sich um keine typischen Nacktfilme handeln: "Aber Arthouse-Pornos", so Pattinson weiter.



Ob aus dem Batman tatsächlich irgendwann ein Bedman wird, darf munter bezweifelt werden. Ganz ernst dürfte Robert Pattinson seine Pornopläne nicht gemeint haben. Bis wir ihn das erste Mal auf der großen Leinwand als DC-Held sehen können, dauert es noch: In den USA startet The Batman am 25. Juni 2021 in den Kinos. Zeitnah dürfte der Film auch in Deutschland anlaufen.

Batman-Darsteller Robert Pattinsons "Pornopläne": Habt ihr Lust?