Kurt Krömer feiert TV-Comeback: Das ist über seine neue ZDF-Show bekannt

Kurt Krömer hatte sich eigentlich für einige Jahre aus dem Fernsehen zurückgezogen, doch nun hat ihn wohl wieder die Lust gepackt und er kommt mit einer ZDF-Show zurück.

Seit einigen Jahren hat sich Kurt Krömer aus dem deutschen Fernsehen zurückgezogen, doch jetzt kommt der Comedian zurück. Zusammen mit dem ZDF stellt er eine neue Show auf die Beine, die sich von seiner letzten unterscheidet.



Kurt Krömers TV-Aus: Comedian brach die Sendung vorzeitig ab

2022 wurde Chez Krömer auf Wunsch des Comedians Kurt Krömer eingestellt. Nach seinem Gespräch mit Faisal Kawusi brach er die Sendung vorzeitig ab und erklärte, die Show nicht mehr weiterführen zu wollen: "Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt."



Daraufhin startete er seinen Podcast namens Feelings, in den unterschiedlichste Gäste ohne sein Wissen eingeladen wurden. Doch selbst dieser Podcast wurde letztes Jahr eingestellt, und wie es mit Kurt Krömer weitergeht, stand monatelang im Raum.



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Krömers letzte Stunde: Damit könnt ihr mit seiner neuen TV-Show rechnen

Mit Krömers letzte Stunde will der Comedian jetzt in Zusammenarbeit mit dem ZDF sein TV-Comeback starten. Oliver Heidemann, der Unterhaltungschef des Senders, äußerte sich dazu in einem Gespräch mit DWDL : "Kurt Krömer kommt zum ZDF. Er hat wieder große Lust auf Fernsehen."



Krömers letzte Stunde soll auf ZDFneo laufen und in der Mediathek bereitgestellt werden. Ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt. Heidemann erklärt das Konzept der neuen Show: "Geplant sind vier Folgen, in denen er jeweils zwei Gäste zu einer Mischung aus Talk und Spielen begrüßen wird. Es ist ein bisschen wie immer: Krömer macht Krömer-Sachen – alles etwas unberechenbar, lustig sowieso, aber auch mit einer guten Portion Ernsthaftigkeit."



Krömer bricht mit seiner neuen ZDF-Show übrigens mit seinem Heimatsender rbb. Dort wurde nämlich der Großteil seiner früheren Shows (z. B. Chez Krömer und Die Kurt Krömer Show) produziert und ausgestrahlt.

