Kurz vor dem Sommerhaus der Stars-Finale bricht ein Paar freiwillig ab: Warum der Exit Fragen aufwirft

Kurz bevor das Promipaar 2026 im Sommerhaus der Star gekürt wird, entscheidet sich ein Pärchen überraschend dazu, freiwillig zu gehen. Ihr Abgang wird von den anderen Teilnehmenden kritisch kommentiert.

Das Sommerhaus der Stars neigt sich für 2026 dem Ende zu und die Plätze im Finale müssen besetzt werden. In Folge 9 wird deswegen nochmal ordentlich aussortiert, doch ein Pärchen schwenkt selbst die weiße Fahne und verlässt die Horror-WG in Bocholt freiwillig. Wer keine Chance mehr auf den Sieg hat und warum die anderen Paare einen anderen Grund hinter dem eigenständigen Exit sehen, erfahrt ihr hier.

Das Sommerhaus der Stars ist für dieses Pärchen vorbei: Deswegen gehen die beiden freiwillig

Die Situation im Sommerhaus der Stars hat sich die letzten Folgen immer mehr zugespitzt. Nico Legat und seine Freundin Laura haben es sich mit der Allianz im Hause verscherzt, als sie in der letzten Nominierungsnacht gegen sie gevoted haben – obwohl es zuvor anders abgesprochen war. Daraufhin entstand ein riesiger Streit: Vor allem Ferry und Kathy zeigten sich sichtlich enttäuscht von Nico und auch Laura.

Am nächsten Morgen geht es weniger erfreulich los. Laura wacht mit ominösen Wadenschmerzen auf. Humpelnd schleppt sie sich durchs Haus und gesteht, dass sie kaum normal auftreten könne. Für Nico ein großer Schock, denn der superehrgeizige Sohn von Thorsten Legat will sich keine Schwäche eingestehen. Das Paar versucht dennoch an dem bevorstehenden Safety-Spiel teilzunehmen. Als sie erfahren, dass sie die Challenge auf einer wackligen Leiter bestreiten müssen, ist ihnen aber schnell klar, dass Laura gesundheitlich nicht in der Lage ist, teilzunehmen. Die beiden brechen ohne Versuch ab. Nico betont, wie traurig die Situation sei, aber die Gesundheit seiner Freundin würde vorgehen.

Nachdem alle vom Spiel zurückgekehrt sind, bittet Nico alle zusammenzukommen und verkündet, dass Laura und er die Show wegen ihrer Verletzung verlassen werden.

Die anderen Paare zeigen sich wegen freiwilligem Exit skeptisch

Schon den ganzen Tag scheinen die anderen Paare an Lauras Verletzung zu zweifeln und was wirklich dahintersteckt. Tano und Ferry sind zunehmend der Meinung, eine Verletzung könnte ein Vorteil sein und spinnen ihre Gedanken noch weiter. "Vielleicht ist es auch deren Taktik, jetzt so zu tun, als wäre was, weil die vielleicht verlieren würden", spekuliert Tano. Ferry stellt fest, dass die beiden schon so viel gelogen haben und man ihnen nichts mehr glauben können. Tatsächlich standen Nico und Laura bei den anderen Paaren auf der Abschussliste und hätten sich nur durch einen Nominierungsschutz in die nächste Runde retten können.

Auch Michelle lässt ihrem Unmut freien Lauf. "100 Prozent glauben tu ich denen die Sache jetzt nicht", gibt sie zu. Immerhin hätten alle körperliche Beschwerden nach den Spielen. "Es fühlt sich ein bisschen an, als würden die aus dem Sommerhaus fliehen wollen. Es ist ein komischer Zeitpunkt", bemerkt Kathy.