Die kürzeste Oscar-Performance aller Zeiten dauerte nur 5 Minuten und 40 Sekunden: Sie ist bis heute legendär

Ein Oscar für weniger als sechs Minuten Screentime ist keine schlechte Ausbeute. Vor fast 50 Jahren gelang dieses Kunststück der Schauspielerin Beatrice Straight – ein Rekord für die Ewigkeit.

In fünf Minuten kann man eine Spülmaschine ausräumen, Kaffee kochen oder die Wohnung einmal durchlüften lassen. Applaus oder Preise bekommt man dafür allerdings eher selten, schließlich gibt es weniger alltägliche Leistungen, die man in ungefähr der gleichen Zeitspanne erledigen kann. So wie die Schauspielerin Beatrice Straight, die 1976 mal eben kurz in einem Film vorbeischaute und dafür ein Jahr später den Oscar gewann.

Ihr Auftritt im heutigen Kult-Klassiker Network war zwar schnell vorbei, aber prägnant – und stellte einen seit 49 Jahren ungebrochenen Rekord bei den Academy Awards auf.

5 Minuten und 40 Sekunden Screentime in Network brachten Beatrice Straight einen Oscar-Rekord ein

Straights Oscar-Sieg als beste Nebendarstellerin ist bis heute einzigartig in der Geschichte der legendären Preisverleihung. Wie Screen Rant auflistet, stellt ihre Performance in Network mit großem Abstand die kürzeste aller mit dem Goldjungen ausgezeichneten Schauspielleistungen dar: Lediglich eine einzige Szene von 5 Minuten und 40 Sekunden Dauer reichte dem Star aus, um nachhaltigen Eindruck bei der Oscar-Jury zu hinterlassen.

Die vor allem auch aus dem Horror-Schocker Poltergeist bekannte Straight verkörpert in der Mediensatire Network Louise Schumacher, die Ehefrau des Protagonisten Max Schumacher, der von Hollywood-Legende William Holden (Sunset Boulevard) gespielt wird. In der intensiven Szene wird Louise von Max mit der Nachricht konfrontiert, dass er sie für seine jüngere Kollegin verlassen will.

Hier könnt ihr euch die Oscar-Performance von Beatrice Straight anschauen:

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Obwohl die Szene die Haupthandlung des Films nicht vorantreibt und eher als eine Art Intermission des eigentlichen Geschehens fungiert, ist sie keineswegs belanglos. Sie zeigt die menschlichen Folgen der skrupellosen und kalten Medienwelt und bildet damit einen harten Kontrast zum sonstigen satirischen Ton des Dramas. Die desillusionierte Louise durchläuft in wenigen Minuten gleich mehrere Emotionen, was von Straight auf bemerkenswerte Weise transportiert wird.

Trotz knapper Screentime erschuf die 2001 verstorbene Schauspielerin hier einen Charakter, der so wahrhaftig wie vielschichtig wirkt und in den man sich als Zuschauer:in unmittelbar hineinfühlen kann. Das ist völlig zu Recht mit dem Oscar prämierte Schauspielkunst. Und das übrigens in einer Zeit, die Adrien Brody allein für seine Dankesrede 2025 benötigte .

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Beatrice Straights Auftritt war nicht die einzige Oscar-Performance in Network

Doch nicht nur Straight, sondern ebenso Network als Film stach bei der Oscarverleihung 1977 besonders heraus. Insgesamt kam die kontroverse Mediensatire auf zehn Nominierungen und vier Trophäen an jenem Abend, auch wenn man im Rennen um die Königskategorie Bester Film das Nachsehen gegenüber dem Boxer-Drama Rocky hatte.

Oscars gingen dafür aber an Peter Finch (posthum) als bester Hauptdarsteller, Faye Dunaway als beste Hauptdarstellerin sowie Paddy Chayefsky für das beste Originaldrehbuch. Nominiert waren unter anderem noch Regisseur Sidney Lumet, Hauptdarsteller William Holden und Nebendarsteller Ned Beatty (dessen Screentime im Film ebenfalls mit 6 Minuten sehr kurz ist).

Network könnt ihr aktuell über den Amazon Prime-Zusatzkanal MGM+ streamen, den ihr als Abonnent:in auch 7 Tage kostenlos testen könnt.