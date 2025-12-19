Labubus bekommen eigenen Kinofilm – und der Regisseur macht wirklich Lust darauf

Die Plüschmonster Labubus lösten einen Sammelhype aus und sollen nun die Leinwand erobern. Paddington-Regisseur Paul King weiß genau, wie man beliebte Figuren für die Leinwand adaptiert.

Sie baumeln an zahlreichen Handtaschen und überfluten Social Media: Labubus. Die Plüschmonster wecken in manchen die große Sammelleidenschaft, für andere bleibt der Trend um die teuren Anhänger vollkommen unverständlich. Doch selbst wer kein Fan ist, könnte von der kommenden Verfilmung noch überzeugt werden, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, wird kein Geringerer als Paddington-Regisseur Paul King auf dem Regie-Stuhl Platz nehmen.

Labubus sollen einen eigenen Film bekommen

King weiß, wie man beliebte Kinderbuch-Figuren zum Leben erweckt. Das hat er nicht nur beim Bären im Regenmantel gezeigt. Mit Wonka setzte er 2023 auch die Anfänge der Schokoladenfabrik farbenfroh in Szene. Nun sollen die flauschigen Plüschmonster ihre eigene Geschichte auf der Leinwand erhalten.

Aktuell befindet sich das Labubu-Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Erst im vergangenen Monat hat sich Sony die Filmrechte gesichert, ein Drehbuch liegt noch nicht vor. Bisher ist neben der Beteiligung von King bekannt, dass Department M und Produzentin Wenxin She den Film für Sony produzieren sollen. Sony selbst gab bislang kein Statement ab.

Neben den Labubus soll King aber auch an einem weiteren Projekt arbeiten und erstmals die Geschichte einer berühmten Disney-Figur erzählen, die bislang noch nie ihren eigenen Film erhalten hat.

Labubus beruhen auf einer Kinderbuchreihe

Wie Paddington und Wonka basieren auch die Labubus auf einer Kinderbuchreihe. Künstler Kasing Lung veröffentliche The Monsters bereits 2015 und ließ sich bei der Handlung durch nordische Mythen inspirieren. Die Geschichten handeln von der Hauptfigur Labubu und ihren Freunden Zimomo, Mokoko und Tycoco.

2019 produzierte dann Pop Mart die Figuren als Anhänger und ließ sie in Blind Boxes verkaufen, wodurch Kund:innen nie wissen, welche der zahlreichen Figuren, sie bekommen werden. Nachdem sich auch Prominente mit den Figuren gezeigt hatten, ging der Trend Mitte 2025 weltweit durch die Decke.

Ob auch der Kinofilm zu einem Hit wird, wird sich zeigen. Mit Kings Gespür für fantasiereiche Abenteuer und großer Gefühl stehen die Chancen gut.