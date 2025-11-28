Lange auf Platz 1 der Amazon-Charts: Reacher-Star Alan Ritchson als schlimmster Vater der Welt

Alan Ritchson stürmte die Amazon-Charts und liefert eine Vaterrolle, die chaotischer kaum sein könnte. Lange konnte sich die Action-Komödie an der Spitze halten, doch nun gibt es einen neuen Platz 1.

Über eine Woche hielt sich die Comedy Playdate - Die Action-Dads mit Alan Ritchson und Kevin James auf Platz 1 der Amazon Charts. Nicht nur in Deutschland, sondern in 40 weiteren Ländern, wie ein Blick auf FlixPatrol verrät. In dem Buddyfilm mit Reacher-Star wird ein harmloses Playdate zu einer actionreichen Flucht.

Amazon-Actionfilm Playdate: Trotz schlechter Kritiken lange auf Platz 1

In Playdate hat der gutmütige Brian (James) gerade seinen Job verloren und nun jede Menge Zeit, die er mit seinem Stiefsohn (Benjamin Pajak) verbringt. Schon bald lernt er mit Jeff (Ritchson) einen weiteren Vater kennen, der sich um seinen vermeintlichen Sohn CJ (Banks Pierce) kümmert. Doch an dem Duo scheint irgendetwas nicht zu stimmen und tatsächlich, schon bald werden alle vier von finsteren Bösewichten verfolgt.

Dass Playdate bei Prime Video zu einem echten Überflieger wurde, ist eine Überraschung, denn die Kritiken ließen kaum ein gutes Haar an der Buddy-Komödie. Bei Rotten Tomatoes hat der Film eine Wertung von gerade mal 20 Prozent erhalten, das Publikum ist mit 59 Prozent noch gnädiger gestimmt. Dass der Film sich weltweit so lange an der Spitze der Amazon-Charts halten konnte, dürfte auch an der Star-Power liegen. Eins ist sicher, wenn der Reacher auf Doug Heffernan trifft, ist Chaos vorprogrammiert.

Playdate nicht mehr auf Platz 1 der Amazon-Charts

Kürzlich kam Bewegung in die Amazon-Charts. Playdate wurde von der Romanadaption Die Rache der Polly McClusky vom Thron gestoßen. In dem Thriller geht es ebenfalls um einen Vater, der mit seiner elf-jährigen Tochter vor einer gefährlichen Gang flieht. Nur geht es hier deutlich ernster zu.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime

Auch der Abenteuerfilm Arthur der Große hat Playdate überholt. In der auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte adoptiert ein Bergsportler (Mark Wahlberg) einen Straßenhund, der sich seinem Team bei einem wichtigen Wettbewerb anschließt.