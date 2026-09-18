Fans trauern um die langlebigste Sci-Fi-Serie der Welt: Jetzt gibt es plötzlich ein Zeitfenster für die Rückkehr

Nicht nur Star Trek steckt in der Krise, auch die britische Sci-Fi-Institution Doctor Who steht erneut am Scheideweg und vor einer ungewissen Zukunft. Erfahrt hier, wie es jetzt weitergehen soll.

Doctor Who lief mit Unterbrechung seit 1963 und schockierte Sci-Fi-Fans im frühen Sommer dieses Jahres mit der Nachricht, dass wohl die zweite große Absetzung beziehungsweise Durststrecke bevorsteht. Zuletzt hatte die BBC noch versucht, sämtliche nostalgische Register zu ziehen: Showrunner Russell T. Davies wurde erneut angeheuert und die letzte Staffel endete mit dem überraschenden Cliffhanger, dass der Doktor (Ncuti Gatwa) per Regeneration eine neue Gestalt annimmt, die seiner alten Begleiterin Rose Tyler (Billie Piper) gleicht.

All das feite die langjährige Sci-Fi-Serie jedoch nicht davor, erneut vor dem Aus zu stehen, obwohl man nicht von einer waschechten Absetzung sprechen kann: Die Produktionsfirma Bad Wolf schloss ihre Pforten und Doctor Who sollte zur Ausschreibung freigegeben werden. Dieser Prozess hat nun begonnen und lässt Whovians Hoffnung schöpfen.

Sci-Fi-Serie Doctor Who soll schon 2028/29 mit neuem Konzept zurückkehren

Wie Deadline meldet, hat der Ausschreibungsprozess begonnen. Das bedeutet, dass britische Produktionsfirmen sich nun mit einem frischen Konzept um das Sci-Fi-Zeitreiseabenteuer bewerben können, um mit der UK-Sendeanstalt BBC gemeinsame Sache zu machen. Im offiziellen Dokument zur Ausschreibung (hier der Link dazu) spezifiziert man die Bedingungen. Es soll zunächst eine mehrteilige Staffel inklusive Specials produziert werden, die bereits 2028 oder 2029 auf Sendung gehen soll. Weiter heißt es:

Wir suchen nach einer neuen Perspektive, die sicherstellt, dass Doctor Who sowohl für langjährige Fans als auch für neue Zuschauer relevant, überraschend, mutig und inspirierend bleibt.

Was die Struktur (episodenhaft oder fortlaufend) angeht, sei man flexibel, auch suche man nicht unbedingt nach einem einzigen Showrunner als Chefautor, der den gesamten Staffelverlauf überblickt. Man hat allerdings Vorstellungen davon, wie das Ganze aussehen soll:

Visuell sollte die Serie cinematisch, unverwechselbar und ambitioniert wirken, fähig, in einem hochumkämpften globalen Markt die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Wir ermutigen zu innovativen Ansätzen in Produktion, Weltenbau, visuellen Effekten und Erzählweise, die das Ausmaß und die emotionale Wirkung des Doctor Who-Universums maximieren.

Neue Pitches für die Rettung der Sci-Fi-Saga werden bis zum 2. Oktober angenommen. Sobald man sich dann mit einer Produktionsfirma einig wird, beginnt der für Doctor Who-Fans spannendste Prozess ...

Die Suche nach einem neuen Doktor für Doctor Who beginnt

Vergesst alles, was in der letzten Staffel der Sci-Fi-Saga gesetzt war. Die nächste Inkarnation von Doctor Who wird neue Autor:innen, ein neues Produktionsteam und auch einen komplett neuen Cast haben. Das heißt: Es wird ein 16. Doktor gesucht.

Ursprünglich von William Hartnell gespielt, wollte man die Serie über den außerirdischen Time Lord und seine Abenteuer in Raum und Zeit weiterlaufen lassen, obwohl der ältere Darsteller die Rolle nach mehreren Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausfüllen konnte. So erfand man den Prozess der Regeneration, durch den der Doktor nicht stirbt, sondern sich in eine neue Gestalt verwandelt.

Bis der neue Sci-Fi-Star gefunden wird, werden Fans garantiert wieder wild spekulieren, wer es werden könnte. Alt oder jung? Mann oder Frau? Wahrscheinlich ist und bleibt eine Person aus Großbritannien (oder zumindest dem Commonwealth) – alles andere ist verhandelbar. Bis dahin wird aber noch einiges an Zeit verstreichen.