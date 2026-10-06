Kommt Lanterns Staffel 2? Schöpfer Damon Lindelof zeigt sich nach dem Twist-Ende zuversichtlich zur Zukunft der DC-Serie

Mit einem letzten Twist hat Lanterns ihre 1. Staffel bei HBO Max beendet. Ob auf die neuesten Enthüllungen auch noch eine zweite Staffel folgen wird, teaste nun einer der Showrunner der gefeierten DC-Serie.

Mit Folge 8 ist die erste Staffel der neuen DC-Serie Lanterns am gestrigen 7. Oktober 2026 bei HBO Max zu Ende gegangen. In James Gunns neuem DC-Univerums (DCU) ist es bisher der bodenständigste (und vielleicht sogar beste?) Beitrag. Wer das wendungsreiche Abenteuer mit dem grünen Ring durchgeschaut hat (Erklärungen zum Ende findet ihr weiter unten) und mehr sehen will, darf nun zu ersten hoffnungsvollen Nachrichten für Staffel 2 die Ohren spitzen.



Lanterns-Schöpfer offenbart: Staffel 2 hat gute Karten – aber kehrt Kyle Chandler zurück?

Mit 91 % bei Rotten Tomatoes und euphorischen Reviews gewann Lanterns mit seinem ermittelnden True Detective -Ansatz früh die Gunst der Kritik. Green Lantern-Superheld Hal Jordan (Kyle Chandler) und sein Lehrling John Stewart (Aaron Pierre) untersuchten als ungleiche Partner im ländlichen Rushville eine mögliche Alien-Präsenz und fanden mithilfe von Detective Kerry (Kelly Macdonald) mehr als erwartet heraus. Denn hier hatte jeder Geheimnisse.

Wer sich nach dem Ende von Lanterns nach Staffel 2 sehnt, für den hat Serienschöpfer Damon Lindelof (Watchmen, The Leftovers) nun erfreuliche Nachrichten. Collider verriet er, dass Staffel 2 von HBO zwar noch nicht offiziell bestellt wurde, aber schon in einer frühen Entwicklungsphase steckt. Somit könnte es sofort weitergehen, wenn die Fortführung grünes Licht erhält. Wohin die Story in einer zweiten Season gehen würde, wusste er allerdings nicht. Denn obwohl Lindelof die Serie als Creator mit Chris Mundy (True Detective) und Tom King (Supergirl) ins Leben rief, hat er sich entschlossen, selbst im Falle einer Verlängerung nicht mehr zurückzukehren.

Für Fans von Kyle Chandlers Hal in Lanterns hatte Lindelof aber selbst mit seinem Abschied von Lanterns noch hoffnungsvolle Worte übrig: "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." Denn Chandlers Rückkehr steht nach dem Staffelende wohl am stärksten auf der Kippe.

Das Finale erklärt: So endet Staffel 1 der DC-Serie Lanterns

Achtung, ab hier folgen massive Spoiler zum Ende der 1. Staffel von Lanterns. Auch wenn sich Folge 5 schon wie ein großer Showdown anfühlte, führt erst Episode 8 alle Erzählstränge zu einer endgültigen Auflösung zusammen. Doch wenn Zoe Macon (Poorna Jagannathan) bereits als Manhunter entlarvt und besiegt wurde, wer hatte dann den Tod von Hal Jordan im Stadion verantwortet, den wir bereits in Folge 1 präsentiert bekamen?

Nach einem Abstecher durch ein tragbares Loch (aka Portal) auf Antaans Planeten treffen John Stewart und Hal Jordans Erinnerungs-Hologram dort den offenbar entkommenen Weltraum-Gefangenen Sinestro (Ulrich Thomsen). Dieser hat eine zweite Laterne geschmiedet, mit der man den grünen Machtring eines Green Lanterns aufladen kann. Allerdings hat diese Ladestation auch gelbe Elemente, kann also Angst nutzbar machen, was die vorigen furchtlosen Superhelden bisher um jeden Preis vermieden hatten.

Zudem erfährt John, dass Sinestro die neue Laterne nicht für sich selbst hergestellt hat, sondern für Kerrys Sohn Noah Macon (Shea Pritchard), der ein weiterer Manhunter ist. Als Kerry aus ihrem vorigen Leben nach Rushville floh, half Zoe ihr und gab ihr nicht nur einen Finger zurück. Kerry wurde auf unerklärliche Weise schwanger und brachte Noah zur Welt, den sie jedoch nicht als Monster, sondern zu einer guten Person erzog. Entsprechend trägt der junge Football-Star zwar die Anlage zum Bösewicht in sich, wehrt sich jedoch dagegen.

Wer hat Hal Jordan in Lanterns getötet?

Obwohl Noah gegenüber John behauptet, Hal ermordet zu haben, will er mit dieser Lüge nur einen geliebten Menschen schützen: seine Mutter. Denn wie Lanterns im Finale enthüllt, hat in Wahrheit Kerry Hal erschossen – aus Angst, dass er ihren Manhunter-Sohn töten könnte, nachdem er dessen wahre Natur herausgefunden hatte. Nachdem Noah John von seinen Zweifeln erzählt und sogar Ring und Laterne zurückgibt, sieht John den Jugendlichen aber auf dem richtigen Pfad und tötet ihn nicht (wie von Noah sogar erbeten). Sogar Hals Geliebte Kerry, die offenbar schwer an ihrer Schuld trägt, lässt John nicht verhaften, weil "Hal das nicht gewollt hätte".

Zu guter Letzt schaltet John den Green Lantern-Scheinwerfer ein und ruft Hals offiziellen Nachfolger Guy Gardner (Nathan Fillion). Garner erklärt John, dass er den ihm von den Guardians anvertrauten Sektor 2814 gern als Weltraumwächter behalten kann, John aber ab sofort die Erde als neuer Green Lantern beschützen wird – als unabhängiger Agent. Mit dem an Sinistros zweiter Lampe neu aufgeladenen Ring wird der Lehrling zum Meister und kann erstmals fliegen (und geht endlich wieder seine Familie besuchen).

Hal ist wirklich tot und auch Hals Hologram, das an die letzte Ring-Aufladung geknüpft war, scheint verloren zu sein. Doch darüber, ob das Serien-Team Kyle Chandler für Staffel 2 auf anderem Weg wieder zurückbringt, ist das letzte Wort (laut Lindelof) offenbar noch nicht gesprochen.

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