“Lasst es so, wie es ist. Es ist perfekt“: Tom Hanks will auf keinen Fall ein Remake dieses Klassikers

Für Tom Hanks besteht kein Zweifel: Dieser Filmklassiker sollte in Frieden ruhen und keine Neuverfilmung erhalten. Doch klappt das?

Schauspieler Tom Hanks (Here, Der phönizische Meisterstreich) war selbst in einigen Neuauflagen zu sehen, wie Ein Mann namens Otto, der auf einem schwedischen Drama basiert. Die Vorstellung, einen seiner Lieblingsfilme wiederzubeleben, scheint ihm aber nicht zu gefallen.

Für Tom Hanks ist ein Remakes dieses 50er-Jahre-Lieblings unvorstellbar

Nicht immer, wenn ein Film als Remake den Rückweg auf die Leinwand findet, erklingen Freudenschreie. Wie Far Out Magazine kürzlich berichtete, sprach sich Tom Hanks entschieden gegen das Remake eines ganz besonderen Films aus. Es geht um den Klassiker Mein Freund Harvey (im Original: Harvey) unter Regie von Henry Koster aus dem Jahr 1950.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück der Autorin Mary Chase. Er beschreibt die Freundschaft zwischen einem Mann mittleren Alters namens Elwood P. Dowd (James Stewart) und seinem Freund Harvey, einem 2,10 m großen Hasen, den nur er sehen kann. Laut Hanks ein Film, den man nicht antasten sollte:

Das ist so, als würde man sagen, wir machen eine Neuauflage von 'Ist das Leben nicht schön?‘. Warum? Lass es einfach so, wie es ist. Es ist perfekt, danke.

Was wir Tom Hanks lieber nicht verraten sollten: Es existieren bereits ganze fünf (!) Neuauflagen von Harvey, die seit dem Original gedreht wurden.

Mein Freund Harvey wurde mehrfach neu aufgelegt

Mit einem Fernsehfilm von 1958 folgte das erste Remake von Harvey, also keine zehn Jahre nach Kosters Original. Art Carney (Last Action Hero) übernahm die Rolle des Elwood. Die nächste Neuauflage kam 1970 in Form einer westdeutschen Serie mit demselben Titel, in der Heinz Rühmann (Die Feuerzangenbowle) Elwood darstellt.

Keine zwei Jahre später kam 1972 das dritte Remake, wieder für das US-amerikanische Fernsehen, indem James Stewart (Ist das Leben nicht schön?) erneut Elwood spielte.

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Im Jahr 1985 wurde der Film wieder als westdeutsche Serie neu verfilmt. Elwood wurde von Harald Juhnke (Der Hauptmann von Köpenick) gespielt. Im Jahr 1996 schließlich wurde Elwood von Harry Anderson (Stephen King's Es) verkörpert.

Ausgerechnet Mein Freund Harvey erfuhr also einen wahre Remake-Exzess. Sollte Tom Hanks eines Tages doch auf eine der fünf Neuauflagen stoßen, besteht wenigstens die Hoffnung, dass unter den vielen weiteren Versionen eine dabei ist, die ihm gefällt.

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