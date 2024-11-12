Last-Minute-Tipp für heute Abend: Der vielleicht unterhaltsamste Film für Halloween streamt gerade kostenlos

Ihr braucht noch den einzigartigen Reißer für euren heutigen Halloween-Filmabend? Hier kommt die Rettung: Ein Horror-Fantasy-Geniestreich streamt derzeit kostenlos.

The Cabin in the Woods fängt wie viele andere Horrofilme an, eskaliert dann aber völlig – und zwar in eine sehr unerwartete Richtung, die den Film einzigartig macht. Er bleibt hart, gruselig und spannend, schafft es gleichzeitig aber auch, extrem witzig zu sein. Bis zum überraschenden Ende, das ihr garantiert nicht so kommen seht. Es ist der perfekte Film für einen unterhaltsamen Halloween-Abend und streamt gerade kostenlos bei Joyn.

Darum geht's in unserem Halloween-Tipp The Cabin in the Woods

Fünf Freund:innen wollen einen Kurzurlaub in der titelgebenden Hütte im Wald verbringen. Aber bereits auf dem Weg dorthin begegnen sie gruseligen Hinterwäldlern, die mysteriöse Prophezeiungen von sich geben. Das hält sie natürlich nicht von ihrem Plan ab und schließlich erreichen Curt (Chris Hemsworth, bevor er Marvel-Superstar wurde), Marty (Fran Kranz), Holden (Jesse Williams), Dana (Kristen Connolly) und Jules (Anna Hutchison) ihr Domizil.

Dort machen sie allerdings eine Entdeckung, die den Verlauf des entspannten Abenteuers dramatisch verändert: In einem gut versteckten Keller stapeln sich die seltsamsten Dinge, die allesamt wie aus einem Horrorfilm wirken. Gruselige Puppen, Bücher und vieles mehr warten nur darauf, von den fünf jungen Menschen untersucht zu werden.

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Das macht The Cabin in the Woods zu einem grandiosen Horrorfilm

Leider haben wir es hier mit einem dieser Filme zu tun, über die man am besten so wenig wie möglich weiß, wenn man sie genießen will. Dementsprechend schwierig ist es, die ungewöhnlich kreativen Einfälle in The Cabin in the Woods zu enthüllen, für die viele Fans den Film verehren. Zumindest, ohne massiv zu spoilern.

Darum sei an dieser Stelle nur so viel verraten: The Cabin in the Woods strotzt nur so vor Horror-Klischees, führt sie aber mehr als gekonnt ad absurdum . Wer dem Genre also ganz allgemein etwas abgewinnen kann, dürfte hier voll auf seine oder ihre Kosten kommen. Der Film spart wirklich nicht mit Hommagen, Seitenhieben und richtig gut platzierten Pointen. Daher eignet er sich auch besonders gut für einen Filmabend mit Freund:innen an Halloween , um das Gruseln an sich zu zelebrieren.

Falls ihr mehr von Regisseur Drew Goddard sehen wollt, können wir euch auch noch Bad Times at the El Royale ans Herz legen. Auch hier ist Chris Hemsworth zu sehen. Und die Story besitzt gleichsam viele überraschende Wendungen.

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The Cabin in the Woods streamt kostenlos bei Joyn

Aktuell ist der FSK 16-Streifen The Cabin in the Woods völlig kostenfrei über Joyn streambar. Ihr könnt ihn beispielsweise im Browser oder auch in der Joyn-App auf eurem Fernseher genießen. Beispielsweise Amazon, Apple TV, MagentaTV oder Maxdome haben den Horror-Film als Kauf- und Leihtitel ebenso im Programm.

Dieser Artikel wurde erstmals 2024 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.