Laufzeit von Stranger Things Staffel 5 offiziell enthüllt: Jetzt ist klar, wie lang die ersten vier Episoden sind

Gefühlt die halbe Welt wartet sehnsüchtig auf Staffel 5 von Stranger Things. Nun machte Co-Schöpfer Ross Duffer immerhin schon die Laufzeit der ersten vier neuen Folgen öffentlich.

Nur noch etwas über einen Monat Wartezeit müssen Stranger Things-Fans überstehen, bis endlich die finale fünfte Staffel der Netflix-Serie ihre Premiere feiert. Um diese zu überbrücken, ist natürlich jede noch so kleine Information zum großen Showdown willkommen.

Das weiß auch Co-Schöpfer Ross Duffer, der nun per Instagram-Post die Laufzeiten der ersten vier Episoden von Staffel 5 offiziell verkündete. Auf die vergangenes Jahr von Robin-Darstellerin Maya Hawke angekündigten Episoden in "Kinofilm"-Länge brauchen Zuschauer:innen demnach bei Teil 1 der Season nicht zu hoffen.

So lang sind die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5

In dem kurzen Clip offenbart Duffer einen Blick auf seinen Computer-Bildschirm und macht somit die Laufzeiten der Folgen 1 bis 4 von Staffel 5 offiziell:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Folgende Episodenlängen erwarten uns:



Kapitel eins: Die Suche ( 68 Minuten Laufzeit )



) Kapitel zwei: Das Verschwinden von … ( 54 Minuten Laufzeit )



) Kapitel drei: Die Turnbow-Falle ( 66 Minuten Laufzeit )



) Kapitel vier: Der Zauberer (83 Minuten Laufzeit)



Tatsächlich kann lediglich Episode 4 Spielfilmlänge aufweisen, was für manche Fans durchaus eine Enttäuschung sein dürfte, da die Hoffnung auf acht XXL-Folgen in der finalen Staffel sicherlich groß war. Es gibt aber noch keinen Grund, den Kopf im Upside Down zu verstecken. Schließlich stehen die offiziellen Laufzeiten der restlichen vier Kapitel noch aus und könnten in dieser Hinsicht befriedigender ausfallen.

Immerhin standen den Showrunner-Brüdern Ross und Matt Duffer für Staffel 5 laut eigener Aussage über 650 Stunden Filmmaterial zur Verfügung, was vermutlich auch in längeren Episoden münden wird. Was ebenfalls hoffen lässt: Das Staffel 4-Finale Huckepack hatte eine Länge von 142 Minuten und stellt damit noch immer den Rekord für die umfangreichste Stranger Things-Episode auf.

Mehr Stranger Things-News:

Wann und wie erscheint Staffel 5 von Stranger Things bei Netflix?

Die fünfte Staffel von Stranger Things wird in drei Teilen bei Netflix veröffentlicht und zwar zu folgenden Terminen:

