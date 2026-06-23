Laura Dern, 59 Jahre alt, erinnert sich an ihren außergewöhnlichsten Thriller, den sie mit einem Filmgenie drehte: "Es war eines der größten Geschenke meines Lebens"

Schauspielerin Laura Dern ist nicht nur für Jurassic Park bekannt. Eine besondere Verbindung hatte sie zu einem mittlerweile verstorbenen Filmemacher, mit dem sie mehrere Thriller drehte.

Ihren Oscar erhielt Hollywood-Star Laura Dern für ihre Nebenrolle im Scheidungsdrama Marriage Story. Dabei hatte sie schon lange davor viele tolle Rollen, etwa in Jurassic Park oder dem Mystery-Thriller Blue Velvet von David Lynch, für den sie sogar von der Filmschule flog. Seit diesem Dreh hatte Dern eine besondere Verbindung zu dem im letzten Jahr verstorbenen Filmemacher. Er besetzte sie etwa für die Rolle der bis dahin unsichtbaren FBI-Mitarbeiterin Diane im Revival seiner Serie Twin Peaks und gab ihr auch in seinem experimentellsten Spielfilm die Hauptrolle.

Laura Dern erinnert sich gern an David Lynchs Mystery-Thriller Inland Empire zurück

Während ihres Besuchs im YouTube-Format der Criterion Closet entschied Dern sich dazu, über ihre Arbeit mit dem surrealen Meister der Leinwand zu sprechen. Insbesondere über ihr gemeinsames Projekt Inland Empire – ein alptraumhafter Thriller aus dem Jahr 2006, den sie über mehrere Jahre mit einer günstigen Digitalkamera und viel Improvisation gedreht haben.

[Inland Empire] spricht für seine radikale Neuerfindung des Kinos. Er wollte die einfachste Kamera überhaupt benutzen, also schnappte er sich einen Sony-Camcorder und ein paar hunderttausend Dollar und drei Jahre lang haben wir diesen Film gemacht. Manchmal nur zu zweit, mit einer Videokamera, in Polen, Frankreich und L.A. und es war eines der größten Geschenke meines Lebens.

Wie so oft bei Lynch geht es in Inland Empire um eine "Frau in Schwierigkeiten". Genauer gesagt eine Schauspielerin (Dern), die sich im Rahmen eines verfluchten Remakes in verschiedenen Rollen verliert bis niemand mehr weiß, wo die Fiktion aufhört und eine vermeintliche Realität beginnt. Weitere Rollen haben Justin Theroux, Jeremy Irons und sogar Derns Mutter Diane Ladd, die schon für Lynchs Romanverfilmung Wild at Heart gemeinsam vor der Kamera standen.

Mit seinem Star Laura Dern war David Lynch schließlich so beeindruckt, dass er sich 2006 mit einer lebendigen Kuh und seinem Regiestuhl an den Hollywood Boulevard stellte – als eigenwillige For Your Consideration-Kampagne, um die Academy Awards auf ihre Performance in Inland Empire aufmerksam zu machen (via Independent ). Für eine Oscar-Nominierung hat es leider nicht gereicht, dafür gilt der Film heute als eines der besten Werke der 2000er, wo sich unter anderem die Filmmagazine Cahiers du Cinéma und Sight and Sound einig sind.

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Wo kann man Inland Empire aktuell streamen?

Wer David Lynchs letzten abendfüllenden Spielfilm ansehen und sich von der unglaublichen Darbietung Laura Derns überzeugen möchte, findet Inland Empire derzeit als Teil der Flat von MUBI und dem Amazon-Kanal Arthaus+. Apple TV und Amazon haben sonst die Leih- und Kaufversion.