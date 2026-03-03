Laut Gen Z und Gen Alpha haben Superhelden und Rambo ausgedient: Sie wollen "moderne Männlichkeit" und das zeigt, dass sich die Zeiten ändern

Junge Menschen haben laut einer Studie genug von stoischen Ein-Mann-Armeen à la John Wick, Superman oder Rambo. Stattdessen sind progressivere Männerfiguren in Filmen und Serien gefragt.

John Rambo, John McClane und John Wick vereint noch mehr als der gemeinsame Vorname. Alle drei Filmcharaktere sind Musterbeispiele für den Einzelkämpfer-Figurentypus, der jahrzehntelang das Männlichkeitsbild im Kino – vor allem im Action-Genre – mitgeformt hat. Allein stellen sie sich ihren Gegnern und Herausforderungen, wobei sie sich lediglich auf ihre Muskeln und Nahkampffähigkeiten verlassen können.

Laut einer Studie der University of California, Los Angeles (UCLA) hat dieser Helden-Archetypus ausgedient, zumindest bei den Generationen Z (Jahrgänge 1997 bis 2012) und Alpha (2010 bis 2025).

Gen Z und Gen Alpha wollen verletzliche Männer statt emotional distanzierte Superhelden

Das der UCLA zugehörige Center for Scholars & Storytellers (CSS) befragte für die Studie zum Thema "sich entwickelnde Männlichkeit" 1500 junge Menschen aus den USA zwischen 10 und 24 Jahren. Diese sollten angeben, wie sie Männer und Jungs in Filmen und Serien repräsentiert sehen wollen. Dabei wurde deutlich, dass Gen Z- und Gen Alpha-Zugehörige Maskulinität anders definieren als wir es beispielsweise aus Filmen wie Rambo, The Transporter oder John Wick kennen.

Demnach gebe es laut dem Bericht "ein viel breiteres Verlangen nach verbundener Männlichkeit". Verletzlichkeit, soziale Verantwortung und emotionale Intelligenz stehen dabei im Zentrum des gewünschten männlichen Figurentypus. Gefragt sei "eine Neuinterpretation der Rolle, die Männer im Leben anderer Menschen einnehmen, [egal] ob Vater, Mentor, Trainer oder Lehrer".

Statt eines "distanzierten Helden" möchten die jüngsten Generationen etwa Vaterfiguren in Kino und TV sehen, die die Liebe zu ihren Kindern offen zeigen und das Elterndasein genießen (Bluey lässt grüßen). Ebenso sehne man sich nach Männern, die nach Hilfe fragen und sich um ihre psychische Gesundheit kümmern.

Als konkrete Beispiele für dieses Charakterbild nennt das CSS die aktuellen Serien-Hits Heated Rivalry und The Pitt, in denen moderne Männlichkeit repräsentiert wird. So rückt letztere Serie mit Dr. Robby (Noah Wyle) einen Protagonisten in den Fokus, der seinen Mitarbeiter:innen mit Empathie und Feingefühl begegnet und seine eigene Verwundbarkeit sowie Fehlbarkeit nicht zu kaschieren versucht.

Die Zeiten haben sich geändert: Maskulines Kino muss progressiver werden

Auch wenn derartige Umfragen nie allumfassend gewertet werden können, sind sie doch ein starkes Indiz dafür, dass sich die Zeiten geändert haben. Unbesiegbare und übermächtige Ein-Mann-Armeen und Superhelden haben natürlich weiterhin ihre Daseinsberechtigung in Hollywood, denn Kino ist immer auch Eskapismus. Dennoch zeigt die Studie, dass sich die Definition von Männlichkeit über die Jahre deutlich in Richtung mehr Progressivität gewandelt hat.

Nicht nur jüngere Generationen sehnen sich allgemein nach differenzierteren Darstellungen ihrer Held:innen und der Abkehr von bisherigen Mustern, die oftmals stereotype Rollenbilder bedienen. Die Entwicklung zu mehr Komplexität und Diversität in Filmen und Serien ist zweifellos erkennbar, wird in Zukunft aber noch stärker vorangetrieben werden müssen, wenn man die cineastischen Bedürfnisse des heranwachsenden Publikums in der Umfrage betrachtet.