Laut Psychologe lernen wir in einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf beeindruckende Weise, wie Panikattacken funktionieren

Mit Alles steht Kopf 2 ist Pixar 2024 ein Geniestreich gelungen. Nicht nur in puncto Animation, Witz und Story, sondern auch bezüglich der Darstellung der menschlichen Gefühlswelt.

Wenn Pixar einen neuen Film veröffentlicht, weiß man als Zuschauer:in bereits im Vorfeld, dass die Verantwortlichen mit sorgfältiger Detailwut an die Sache herangegangen sind. Diese Akribie zeichnet die Werke der erfolgreichen Animationsschmiede seit jeher aus. Auch das Sequel Alles steht Kopf 2 von Regisseurin Kelsey Mann ist da keine Ausnahme, wurde hier doch erneut ein eindrucksvoller Kosmos mit fantastischen Figuren und einer mitreißenden Geschichte erschaffen.

Wie der US-amerikanische Psychologe Kevin Foss in Psychology Today hervorgehoben hat, ist der Animationsfilm darüber hinaus auch ein Musterbeispiel für die realistische Darstellung menschlicher Emotionen, besonders was die Veranschaulichung von Panikattacken betrifft.

Psychologe erklärt: Alles steht Kopf 2 schlüsselt auf, wie Panikattacken entstehen

Schon der Vorgänger Alles steht Kopf fand einen originellen Weg, die Gefühlswelt des Mädchens Riley bildlich darzustellen, indem deren Basisemotionen als das Körperkontrollzentrum steuernde Figuren gezeigt werden. In der Fortsetzung Alles steht Kopf 2 ist aus Riley mittlerweile eine pubertierende 13-jährige Teenagerin geworden, wodurch sich natürlich auch neue, stark präsente Gefühle dazugesellen: Neid, Ennui, Scham und Zweifel.

Vor allem die letzten beiden Emotionen spielen in dem Film eine entscheidende Rolle und prägen dessen Schlüsselszene, die für Foss besonders heraussticht. Dabei handelt es sich um den dramatischen Moment, als Zweifel (im Original gesprochen von Maya Hawke) die alleinige Kontrolle über Riley übernimmt. Zweifel will Riley bei ihrem Eishockey-Trainer und der älteren Mitspielerin Val gut dastehen zu lassen.

Für den Psychologen verbildliche Alles steht Kopf 2 damit beeindruckend authentisch und nachvollziehbar den Prozess einer Panikattacke:

Zweifel bzw. Ängste könnten plötzlich überwältigen , obwohl sie "nur das Beste wollen"

, obwohl sie "nur das Beste wollen" Im Zusammenspiel mit der eigenen Vorstellungskraft können Zweifel dafür sorgen, dass man mit dem schlimmsten Ausgang einer Situation rechnet

rechnet Diese Gedanken können letztendlich dazu führen, dass man sich selbst für nicht gut genug betrachtet, was wiederum große Scham auslösen kann

Übernehmen diese Gefühle die Kontrolle, könne dies in einer Panikattacke münden, die schließlich physische Schutzfunktionen auslöst wie zum Beispiel Atemnot, Herzrasen und Schwindel.

Dank der einschreitenden Freude kann die ausufernde Situation im Film gerettet und Riley sich selbst aus ihrer Panikattacke befreien. Auch hier vermittelt Alles steht Kopf 2 laut Foss auf verständliche Weise, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben können und uns stattdessen als komplexe Wesen betrachten müssen, die trotz gelegentlicher Fehlerhaftigkeit wertvoll sind. Ein ganz entscheidender Faktor dabei: Selbstakzeptanz.

Wo läuft Alles steht Kopf 2 im Stream?

Wie alle Pixar-Filme könnt ihr Alles steht Kopf 2 im Streaming-Abo von Disney+ finden und die beschriebene Szene nochmal unter einem psychologischen Gesichtspunkt betrachten.

Wenn ihr euch selbst in einer akuten Krise befindet, dann solltet ihr euch unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wendet euch an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Ihr erreicht die Telefonseelsorge rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222.

