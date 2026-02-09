Laut Psychologen haben Menschen, die in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen sind, aufgrund des allgegenwärtigen Happy Ends den "Ankunftsfehler" entwickelt

Haben die zahlreichen Happy Ends in Filmen eine ganze Generation negativ beeinflusst? Psychologische Erkenntnisse legen dies zumindest nahe.

"Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende" ist die klischeehafte Ausformulierung des klassischen Happy Ends einer Geschichte. Besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren endeten Filme häufig auf einer solchen hoffnungsvollen Schlussnote, vorzugsweise natürlich im Comedy- und Romantik-Genre. So beliebt diese Feelgood-Streifen verständlicherweise auch heute noch sind, haben sie laut psychologischer Forschung jedoch bei einer ganzen Generation negative Begleiterscheinungen ausgelöst.

Wissenschaftler:innen bezeichnen diese als sogenannten Ankunftsfehler, der vor allem Menschen betrifft, die in ebenjenen Jahrzehnten aufgewachsen sind. Doch was bedeutet das genau?

Erfolg ist nicht gleich Glück: Der Ankunftsfehler erklärt

Wie Psychology Today erklärt, prägte der Harvard-Professor Dr. Tal Ben-Shahar den Begriff des Ankunftsfehlers. Der Experte für Positive Psychologie und Glücksforscher benannte damit die irrtümliche Erwartungshaltung an den Gefühlszustand, den wir durch das Erreichen eines bestimmten Lebensziels zu erlangen erhoffen. Diese innere Zufriedenheit hält nämlich für gewöhnlich nur recht kurz an, da Glück lediglich ein flüchtiger Status quo ist und nicht konkret als "Ziel" fungieren kann.

Danach setzt häufig das psychologische Phänomen der hedonistischen Adaptation ein, wodurch die erreichte Errungenschaft vom Gehirn als neue Normalität eingestuft wird. Das hat zur Folge, dass wir uns immer wieder vermeintlich ans Glück geknüpfte Ziele setzen und so unbewusst einen "Kreislauf der Unzufriedenheit" aufrechterhalten.

Sogenannte Wenn-Dann-Sätze (z. B. "Wenn ich mehr Geld habe, dann..." oder "Wenn ich meine große Liebe treffe, dann...") haben zwar durchaus eine motivierende Wirkung, sorgen letztendlich aber doch für Enttäuschung, da man das persönliche Glück nicht allein von äußeren Umständen oder Erfolg abhängig machen sollte.

Gesetzte Ziele sind selbstverständlich wichtig im Leben, können allerdings nicht als reiner Glücksindikator funktionieren. Vielmehr ist es der Prozess, also der Weg zu einem bestimmten Meilenstein, der mehr geschätzt werden sollte. Oder kurz gesagt: Vor lauter Zukunftsgedanken darf die Gegenwart nicht versäumt werden.

Sind Happy End-Filme kulturelles Gift?

Dr. Tal Ben-Shahar macht für diesen Ankunftsfehler auch die oben erwähnten Filme der 80er und 90er mitverantwortlich, die durch ihren übermäßigen Gebrauch von Happy Ends ebensolche unrealistischen Erwartungshaltungen gefördert haben – vor allem bei den Menschen, die in dieser Zeit aufwuchsen und gewisse Vorstellungen vom Leben entwickelt haben.



Demnach seien derartige Filmenden zu einer Art kulturellem Gift mutiert, das die beschriebenen psychologischen Folgen für diese Generation(en) verursacht haben könnte. Das ist natürlich eine relativ drastische Bezeichnung, auch wenn der kausale Zusammenhang des damals allgegenwärtigen Happy Ends und dem Ankunftsfehler-Phänomen sicherlich nachvollziehbar ist.

Und dennoch: Filme sind zugleich immer auch eine willkommene Form von Eskapismus, der ebenfalls gesund für die Psyche sein kann. Eine wirklichkeitsbezogene Einordnung des Gesehenen ist zweifellos ratsam, doch wer möchte schon, dass sich Meg Ryan und Tom Hanks am Ende von Schlaflos in Seattle verpassen?

