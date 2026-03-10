Laut Psychologen können Menschen, die ihren "Villain Arc" tatsächlich ernst nehmen, echte Vorteile im Leben erzielen

Empfehlen uns neue psychologische Erkenntnisse, der Bösewicht in unserer Story zu sein? Auf den Schluss könnte man kommen, wenn man von den positiven Auswirkungen des sogenannten “Villain Arc” liest.

Was haben der Joker in The Dark Knight, Miranda Priestly in Der Teufel trägt Prada und Hugh Grant in Paddington 2 gemeinsam? Richtig, sie sind die Bösen in der Geschichte, die den Guten über weite Teile der Filme das Leben schwer machen. Für viele sind diese Held:innen-Spiegelbilder genau so ikonisch wie die Protagonist:innen selbst – und nun gibt es sogar einen neuen psychologischen Trend, der zeigt, was wir uns von ihnen abgucken können.

Der Villain Arc fördert unseren inneren Bösewicht

Beim “Villain Arc” oder auch der “Villain Era” (zu Deutsch: "Schurken-Ära") handelt es sich um einen Social Media-Trend, der vor allem Frauen dazu auffordert, es nicht mehr allen recht machen zu wollen. Im Vordergrund stehen Selbstbewusstsein, klare Grenzen und die Priorisierung von eigenen Bedürfnissen über denen anderer.

Inspiriert von ikonischen Schurk:innen und Bösewicht:innen verkünden jede Menge Personen in den sozialen Medien ihre “Villain Era”: Der Fokus auf innere und mentale Gesundheit soll laut Lifestyle-Seiten wie Lifehack aber nicht zu bösartigem und lieblosen Verhalten führen, sondern dabei helfen, toxische Dynamiken zu verlassen, lernen ein gesundes “Nein” zu sagen und und sich nicht für andere aufzugeben.

Im Netz gibt es zahlreiche Tutorials, die erklären, wie man in seine persönliche Villain Era eintritt:

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Auch wenn der Villain Arc selbst kein offizielles psychologisches Konzept ist, so stehen dahinter doch klassische Lehren aus der Wissenschaft.

Die Wissenschaft hinter dem “Villain Arc”

Die Psychologin Dr. Susan Albers erklärt in einem Interview mit der Cleveland Health Clinic , dass der Villain Arc im Endeffekt eine Gegenbewegung zum “People Pleasing” ist, also der oft ungesunden und selbstaufopfernden Angewohnheit, es seinen Mitmenschen ständig Recht machen zu wollen:

In kleinen Dosen ist es nicht schlecht, anderen Menschen gefallen zu wollen, aber auf lange Sicht kann es zu viel Unmut, Wut und einem Gefühl der Unechtheit führen, wenn man ausschließlich darauf bedacht ist, anderen zu gefallen. Dies kann sich zu anderen psychischen Problemen ausweiten.

Das kann aber auch in die andere Richtung kippen: Beim sogenannten “Main Character Syndrom” (zu Deutsch: "Hauptcharakter-Syndrom")sehen sich Menschen komplett im Mittelpunkt und erwarten, dass ihre Umwelt ständig auf ihre Bedürfnisse eingeht.

Im Endeffekt geht es also darum, die goldene Mitte zwischen Hauptcharakter und Bösewicht (oder auch Miranda und Andrea in Der Teufel trägt Prada) zu finden.



Was ihr von der “Villain Era” mitnehmen solltet – und was nicht

Dr. Albers empfiehlt einen langsamen Start, um eure persönliche Schurken-Ära bewusst einzuläuten. Der Prozess beginnt damit, zu lernen “Nein” zu sagen, wenn das "Ja" nicht guttun würde – und einen gezielten Blick auf die Beziehungen in eurem Leben zu werfen, um zu erkennen, welche euch im Leben nicht (mehr) unterstützen.

Gerade Frauen haben oft Probleme damit, für sich einzustehen und nach den Dingen zu fragen, die ihnen zustehen – sei es im Job oder privat. Das kommt daher, dass unsere Gesellschaft meist Frauen dazu erzieht, für andere Verantwortung zu übernehmen; angefangen bei der Kindererziehung.

Damit ist die “Bösewicht-Ära” vielleicht gar keine bahnbrechende 180 Grad-Wende, sondern einfach der Anstoß, für sich selbst einzustehen. Dafür braucht es keine Pläne zur Weltherrschaft – aber wenn ihr das nächste Mal Paddington 2 schaut, dann macht ihr bei Hugh Grants Musical-Nummer vielleicht ein paar Notizen.