Laut Psychologen spüren Menschen, die mit Zeichentrickfilmen aufgewachsen sind, heute noch aufgrund des Kindchenschemas bei Tieren den "Bambi-Effekt"

Der Disney-Klassiker Bambi löste bei zahlreichen Kindern ein Trauma aus. Beim sogenannten Bambi-Effekt geht es jedoch um ein anderes Phänomen, an dem Zeichentrickfilme Mitschuld tragen.

Große Kulleraugen, Stupsnasen und vielleicht noch ein paar Pausbäckchen: So kennen wir die meisten tierischen Zeichentrickheld:innen der Filmgeschichte. Vor allem Disney prägte das Bild des niedlichen Vierbeiners dank Klassikern wie Dumbo, Aristocats oder Bambi. Letzteres Werk von 1942 verstörte nicht nur durch die berühmt-berüchtigte Todesszene der Rehmutter, sondern diente auch als Namensgeber für den sogenannten Bambi-Effekt. Doch was hat es damit auf sich?

Niedlichkeit kennt keine Grenzen: Der Bambi-Effekt und das Kindchenschema erklärt

Der Bambi-Effekt oder auch Bambi-Faktor bezeichnet im Prinzip die menschliche Haltung zu Tieren, die als süß oder putzig und dadurch auch als beschützenswert wahrgenommen werden (z. B. Reh, Robbe oder Kaninchen). Hingegen fallen Empathie und Mitgefühl für Tierarten ohne diesen Knuddelfaktor – wie Haie oder Schlangen – im Allgemeinen weitaus geringer aus.

Mitverantwortlich für diese automatische Einordnung ist laut Psychologie das Kindchenschema, ein vom Verhaltensbiologen Konrad Lorenz im Jahr 1943 geprägter Begriff. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von äußerlichen Merkmalen, die kindlichen Proportionen gleichen und so einen Beschützerinstinkt beim Betrachter auslösen. Eine natürliche, evolutionsbedingte Reaktion, die jedoch von etlichen Zeichentrickfilmen und deren tierischen Darstellungen über Jahre verfestigt wurde.

Vergleichen wir beispielsweise den knuffigen Kuschelhasen Klopfer aus Bambi mit den derb-unheimlichen Antlitzen der Hyänen aus Der König der Löwen, werden die Unterschiede ziemlich schnell klar. Zudem verdeutlichen sie, wie sich (in diesem Fall dank Disney) die stereotypen Vorstellungen von "süßen" und "hässlichen" Tieren und die damit verbundenen Gefühle in den Köpfen des heranwachsenden Publikums zementiert haben.

Auch interessant:



Darum sehen Forscher den Bambi-Effekt kritisch

Schon in den 1990er-Jahren bekräftigten Expert:innen allerdings ihre Sorgen über die Folgen des Bambi-Effekts. So schrieb der Naturpädagoge Rainer Brämer 1998 sogar vom "Bambi-Syndrom", das für eine "Infantilisierung der Natur" sorge und bedrohliche Folgen für ebenjene haben könnte. Diese auch Natur-Defizit-Syndrom genannte Entwicklung bezeichnet die in der Gesellschaft zunehmende Entfremdung von der Natur.

Diese führe demnach u. a. zu verklärenden Falschannahmen bei jüngeren Altersgruppen wie dass der Mensch in der Natur nichts verloren habe oder Jäger und Holzfäller schädlichen Aktivitäten nachgehen würden. Mittlerweile habe sich aus dieser Entfremdung sogar das Phänomen Biophobie, also eine Angst vor der Natur, geformt, wie auf artensterben.de nachzulesen ist. Dadurch entsteht eine emotionale Distanz zur Umwelt, die dem Naturschutz-Gedanken eher entgegenwirken kann.

Auch andere Genres hatten starke Auswirkungen auf unsere Ansicht der Natur: Der Tierhorrorfilm Der weiße Hai führte etwa zu überhöhter Angst vor Haien, was Steven Spielberg bis heute bereut.

Inwieweit man die Ursprünge dieser Entwicklung den verniedlichten Zeichentrick-Tieren von Disney und Co. zuschreiben kann, ist gewiss Ansichtssache. Dass Filme und deren Figuren aus unserer Kindheit gewisse Vorstellungen und Leitbilder formen, die uns später beeinflussen, ist aber wohl nicht von der Hand zu weisen.