Laut Psychologie bist du diese Art Mensch, wenn du Horrorfilme gut verträgst

Für manche sind Horrorfilme ihr täglich Brot, für andere wiederum ein (blut)rotes Tuch. Die Psychologie hat sich damit befasst, warum die Reaktionen auf das Genre so unterschiedlich ausfallen.

Halloween steht vor der Tür, was viele Filmfans zum willkommenen Anlass nehmen, um sich am 31. Oktober diverse Horror-Schocker, Slasher-Streifen und Grusel-Klassiker anzusehen. Einige werden hingegen selbst an diesem Tag einen großen Bogen um derartige Filme machen, schließlich kann nicht jede:r etwas mit dem altehrwürdigen Genre anfangen, in dem für gewöhnlich Angst, Schrecken und Blut vorherrschen.

Weshalb manche Menschen Horror lieben und manche eher verabscheuen, haben Psycholog:innen natürlich bereits eingehend untersucht. Die Rückschlüsse auf die besonderen Charakteristika von Zuschauer:innen der ersten Kategorie sind dabei äußerst interessant.

Psychologe sagt: Horrorfilm-Fans suchen nach "genussvoller Erregung"

Die Rheinische Post hat sich kürzlich mit der Faszination Horror befasst und sich dabei auf die Forschungen des Diplom-Psychologen Dr. Thomas Straube gestützt. Dieser hat sich intensiv mit den unterschiedlichen Reaktionen auf Filme des Genres auseinandergesetzt und welche Prozesse dabei im Gehirn eines Menschen stattfinden. Demnach aktivieren Szenen aus Horror- und Gruselstreifen dieselben Bereiche im Hirn, die auch bei Angstzuständen aufgrund realer Bedrohung oder Gefahr angeregt werden.

Die ausgelöste Furcht äußere sich aber ebenso physisch, zum Beispiel durch angespannte Muskeln oder erhöhte Atem- und Herzfrequenz. Für die meisten Menschen sei dieser gewisse Erregungszustand allerdings mit einem positiven Gefühl verbunden, da die Gefahr beim Horrorfilmkonsum nicht echt ist. Fans von Gore-, Terror- und Schock-Sequenzen genießen ebenjene Empfindungen und testen so gerne ihre eigenen Grenzen aus.

Es handelt sich dabei laut Straube um das Verlangen nach einer Art "genussvoller Erregung", die angsteinflößende Horror-Inhalte in diesem Fall bieten können. Dahinter kann unter Umständen auch das Bedürfnis nach neuen Eindrücken stecken, das sich als "Sensation Seeking" bezeichnen lässt, also der Suche nach Sensationen.

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Horrorfilme funktionieren ähnlich wie Achterbahnen

Der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology nach steht das Vergnügen an Horrorfilmen im Zusammenhang mit einer weniger empathischen und ängstlichen Persönlichkeit. Zudem sollen deutlich mehr männliche Zuschauer dem Genre zugeneigt sein.

Straube vergleicht den genussvollen Konsum von Horror und Grusel übrigens mit dem Kick, den Achter- oder Geisterbahnen in Freizeitparks auslösen. Hier wirke ein ähnlicher Mechanismus im Körper wie beim Anschauen von unheimlichen oder schockierenden Werken auf dem Bildschirm: Der Spaß entsteht aus dem Gefühl der Angst, aber ohne echte Bedrohung.

Doch keine Sorge: Nur weil ihr vielleicht Evil Dead, Halloween und Co. mit großem Enthusiasmus anguckt, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr empathielose Zombies seid. Psychologische Forschungsergebnisse lassen sich nämlich wie so oft nicht verallgemeinern bzw. auf jeden Menschen uneingeschränkt übertragen.