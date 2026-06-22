Laut Psychologin: Männer fühlen sich oft besser, wenn sie Superhelden ansehen

Superhelden bekämpfen das Böse, retten Planeten und sehen oftmals ziemlich gut dabei aus. Attribute, die bei Männern offenbar zu erhöhtem Selbstwertgefühl statt Minderwertigkeitskomplexen führen.

Es wäre für männliche Filmfans sicherlich eine natürliche Reaktion, sich beim Anblick eines stählernen David Corenswet im Superman-Gewand oder von Muskel-Beau und Thor-Darsteller Chris Hemsworth ein kleines bisschen weniger attraktiv zu fühlen. Laut einer psychologischen Studie aus dem Jahr 2018 ist das bei vielen Zuschauern aber wohl gar nicht der Fall.

Ganz im Gegenteil: Nimmt man die damals durchgeführte Befragung der Düsseldorfer Hochschule Fresenius als Maßstab, steigert die Betrachtung von Superhelden sogar das körperbezogene Selbstbewusstsein von Männern, wie das Wissenschaftsportal idw zusammengefasst hat.

Männern kann das Betrachten von Superman und anderen Helden helfen

Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit in Angewandter Psychologie befragte Mona Mylonas insgesamt 368 Männer im Alter von 18 bis 57 Jahren. Die Probanden sollten sich Bilder von Superhelden ansehen und diese anhand folgender Kriterien bewerten:



Aussehen

Ähnlichkeit zur eigenen Person

Sympathie

Dabei kamen durchaus überraschende Ergebnisse zutage, wie Mylonas erklärte:

Die Befragung zeigt, dass das Aussehen von Superhelden keinen negativen Einfluss auf das körperbezogene Selbstkonzept und Selbstwertgefühl von Männern hat. Vielmehr scheint das Betrachten der Superhelden mit einem tendenziell positiven körperbezogenen Selbstkonzept einherzugehen.

Vermeintliche Attraktivität und Muskulosität habe bei den Bewertungen allerdings keinen entscheidenden Unterschied ausgemacht. Vielmehr sorgen Superhelden anscheinend ganz allgemein dafür, dass sich Männer bei deren Anblick mit ihrem eigenen Körper gut fühlen. Dafür verantwortlich ist der sogenannte Aufwärtsvergleich mit Idealbildern, der sich bei der Studie positiv auf das Selbstwertgefühl der befragten Männer auswirkte.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende Inhalte von uns.



Psychologische Studie zeigt: Heldenmut wichtiger als Muskeln

Der popkulturelle Faktor habe bei den Angaben der Befragten hingegen eine elementare Rolle gespielt, ist sich Mylonas sicher:

Die Superhelden kennen natürlich viele. Ihre Betrachtung kann daher durch die Kenntnisse der Superhelden und deren Darsteller in Kinofilmen beeinflusst werden. Die Besonderheit des Typus Superheld – der Mut, die Taten etc. – scheint somit einen höheren Einfluss auf das körperbezogene Selbstkonzept auszuüben als deren Körper. Dafür spricht, dass sowohl Superhelden mit vielen Muskeln als auch die weniger muskulösen als ähnlich sympathisch eingeschätzt werden.



Weitere interessante Studien mit Filmbezug:

Auch wenn das von Mylonas für ihre Studie gewählte Thema "weiteren Forschungsbedarf" habe, da es von der Psychologie noch nicht ausreichend analysiert wurde, macht sich dennoch ein interessanter Aspekt bemerkbar: Die fiktiven Heldentaten von Superman, Batman und Co. steigern nicht nur die Lebenserwartung ihrer Mitmenschen auf der Leinwand, sondern nebenbei auch das Wohlbefinden von Männern in der Realität.