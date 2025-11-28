Laut Quentin Tarantino sollte die Tribute von Panem-Autorin verklagt werden: "Haben es geklaut"

Kult-Regisseur Quentin Tarantino ist für seine kontroversen sowie ungebremsten Meinungen über die Popkultur bekannt. Nun feuert er mit scharfen Worten gegen Suzanne Collins, die Autorin der Panem-Bücher.

Pulp Fiction-Regisseur Quentin Tarantino ist nicht gerade bekannt dafür, zimperlich mit den Dingen umzugehen, die ihm nicht gefallen. Nicht umsonst hat er vor einiger Zeit erwähnt, dass er ungern über die Filme der Gegenwart spricht, da ihm die meisten schlichtweg nicht gefallen. Nun hat der Regisseur allerdings in einem Podcast die Plätze 20 bis 11 seiner Lieblingsfilme des aktuellen Jahrtausends vorgestellt und dabei auch die Autorin Suzanne Collins scharf kritisiert.

Quentin Tarantinos scharfe Kritik an Suzanne Collins

Wie Comic Book Movie berichtet, hat Quentin Tarantino im The Bret Easton Ellis Podcast bei der Vorstellung seines 11. Platzes der Lieblingsfilme seit den 2000ern seinen Ärger gegenüber der Die Tribute von Panem-Autorin Suzanne Collins geäußert. Dies kam durch seine Präsentation des japanischen Films Battle Royale. Ganz ähnlich wie in der Panem-Reihe müssen nämlich auch in diesem Film Jugendliche Jahr für Jahr an einem staatlich organisiertem tödlichem Spiel teilnehmen.

Da der Film im Jahr 2000 vor dem ersten Panem-Buch erschienen ist, fragte sich der Kult-Regisseur, wieso der Battle Royale-Drehbuchautor Kenta Fukasaku keine rechtlichen Schritte eingeleitet hat:

Ich verstehe nicht, warum der japanische Schriftsteller Suzanne Collins nicht wegen jeder verdammten Kleinigkeit verklagt hat, die sie besitzt. [...] Die haben einfach das verdammte Buch geklaut! Dumme Buchkritiker werden sich niemals einen japanischen Film namens Battle Royale ansehen, also haben die dummen Buchkritiker sie nie darauf angesprochen.

Geht es mit den Panem-Filmen weiter?

Doch nicht nur Battle Royale wird der Autorin als starke Inspiration für die Panem-Reihe vorgeworfen, sondern auch Stephen Kings (bzw. Richard Bachmans) The Long Walk diente als eindeutige Vorlage. Nichtsdestoweniger ist die Panem-Reihe ein massiver Erfolg geworden und das nächste Spin-Off steht bereits in den Startlöchern. Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping soll hierzulande am 19. November 2026 in den deutschen Kinos starten.