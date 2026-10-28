Lee Child, der Schöpfer von Jack Reacher, verabschiedet sich offiziell von seiner Figur: "Das Ziel des Schreibens ist es gerade, die Figur wegzugeben"

Nach fast 30 Jahren Schreibtätigkeit hat Lee Child Reacher an den Nagel gehängt: Der Erfinder der Romanvorlage für den Amazon-Hit reicht den Staffelstab offiziell weiter.

Der neue Reacher-Autor will Lee Child die Geschichten nicht zeigen

Reacher hat eine blühende Zukunft und baut fleißig am Fundament eines Serien-Imperiums – wie etwa das Spin-off Neagley beweist. Trotzdem endet jetzt eine Ära in der Geschichte der Romanfigur: Autor Lee Child und die Reihe an seinen Bruder Andrew Child abgegeben hat.

Wie der 71-jährige Child kürzlich im Gespräch mit Collider enthüllte, hat er das Schreiben der Romane fast 30 Jahre nach dem Reacher-Debüt Größenwahn (Originaltitel: Killing Floor) von 1997 nun aufgegeben. Für ihn hat dieser Übergang aber nichts Trauriges oder Absonderliches, im Gegenteil:

Leute finden es seltsam, dass ich die Figur weggebe, aber das Ziel des Schreibens ist es ja gerade, die Figur wegzugeben. Du willst, dass der Leser sie besitzt und die Figur in seinem Kopf Realität wird. Du gibst sie an Filme oder TV-Serien ab. Das unterscheidet sich nicht davon, sie an einen anderen Autor abzugeben. Viele Leute schreiben Fan-Fiction, und das ist ja auch in Ordnung. Lasst sie [die Figur] haben. Sie sollen sie genießen.

Laut Artikel wird weiterhin Lee Childs Name als Erfinder der Figur auf den Buchcovern zu sehen sein, er ist auch weiter in die Reacher-Serie bei Amazon Prime Video involviert. Im Übrigen schreibt er aktuell am ersten Neagley-Buch mit, das den Originaltitel Zero Margin trägt.

Das Ende von Childs Schreibtätigkeit für Reacher wird viele Fans nicht überraschen: Bereits seit 2020 arbeitet Andrew Child an den Büchern mit, beide Autoren haben die letzten sechs Jahre ausdrücklich als Übergangszeit betrachtet. Der Roman Chain Reaction, der am 20. Oktober 2026 in den USA erschienen ist, war der letzte, an dem Lee Child als Schriftsteller beteiligt war. Tatsächlich bekommt er den Text nun erst zeitgleich mit dem Verleger zu sehen:

[Andrew] arbeitet im Geheimen, und das ist auch in Ordnung. Auch ich habe niemandem meine Arbeit gezeigt, als ich [die Reacher-Bücher] noch geschrieben habe. Denn [unser] Stil ist komplett improvisiert. Bis [das Buch] fertig ist, weiß ich nicht wirklich, was es ist oder um was es geht. Ich zeige es niemandem, und ihm geht es genauso. Also bekomme ich es erst zu sehen, wenn es auch der Verleger kriegt. Und lese es dann aus reinem Interesse.

Wie geht es mit Reacher auf Amazon Prime Video und im Bücherregal weiter?

In Deutschland wird als Nächstes der Reacher-Roman Der tote Agent (Originaltitel: In Too Deep) am 11. November 2026 erscheinen. Darauf folgt dann voraussichtlich Mitte 2027 Exit Strategy und irgendwann 2028 Chain Reaction. Alle drei Bücher sind in den USA (oder hierzulande als englische Version) bereits erhältlich.

Die Reacher-Hauptserie auf Amazon wurde bereits um zwei (!) weitere Staffeln verlängert, von der Staffel 5 dann ab Mitte 2027 erscheinen könnte. Auch das Spin-off Neagley wird eine zweite Staffel bekommen.

Ein Artikel mit ähnlichem Inhalt ist bereits bei unserer Schwesternseite SensaCine erschienen.

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.