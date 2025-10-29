Legendär versaute The Witcher-Szene schafft es tatsächlich in die Serie: Wenn ihr blinzelt, verpasst ihr sie in Staffel 4

The Witcher Staffel 4 überrascht mit einem besonders pikanten Easter-Egg für Videospiel-Fans. Die legendäre Einhorn-Szene findet Einzug in die Netflix-Serie.

The Witcher basiert zwar auf den Romanen von Andrzej Sapkowski, doch um verspielte Referenzen auf die beliebten Videospiele ist die Netflix-Serie noch nie verlegen gewesen. Unter anderen präsentierte bereits die 1. Staffel ihre eigene Version der ikonischen Badewannenszene des Hexers Geralt aus The Witcher 3: Wild Hunt.

Die 4. Staffel der Fantasy-Saga ist am 30. Oktober an den Start gegangen und greift eine äußerst pikante Szene aus den Games auf. Sie hat mit Geralt, Yennefer und einem Einhorn zu tun – und Fans hätten nie gedacht, dass sie jemals ihren Weg in die Netflix-Serie finden würde.

The Witcher Staffel 4 findet eigene Version für die Einhorn-Szene aus Wild Hunt

Zauberin Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) hat nicht nur eine Vorliebe für muskelbepackte Hexer, sondern auch für Einhörner. Das war bereits im Kurzgeschichtenroman Das Schwert der Vorsehung und vor allem auch in The Witcher 3: Wild Hunt der Fall. Das Videospiel von Entwicklerstudio CD Projekt RED demonstrierte diesen Kink auf besonders skandalöse Weise.

Eine Sexszene zwischen Geralt und Yennefer auf einem ausgestopften Einhorn gehört zu den wildesten Momenten aus The Witcher 3 und versetzte selbst Comedian Conan O'Brien einst in Schockstarre . In Staffel 4 bekommen wir das magische Paar zwar nicht beim Schäferstündchen auf Sagengestalten zu sehen, doch in der Welt der Netflix-Serie eilt ihnen ihr versauter Ruf voraus.

Gleich zu Beginn der 3. Folge von The Witcher Staffel 4 bekommen wir ein Bühnenstück zu sehen, das die Geschichte von Geralt und Yennefer parodiert. Die beiden Hauptfiguren Geralt von Rohvia und Yennefer von Männerberg (in der OV-Version: Geralt of Rawvia und Yennfer of Bangerberg) fallen darin lüstern übereinander her, während hinter ihnen ein hölzernes Einhorn zu erkennen ist.

Die Szene dauert zwar nur wenige Sekunden, doch Fans der Witcher-Games werden die Referenz sofort erkennen. Es ist nicht das erste Mal, dass The Witcher auf Yennefers Einhorn-Fetisch anspielt. Zuvor enthüllte die Zauberin in Staffel 2, dass sie früher einmal ein ausgestopftes Einhorn besaß, das leider kaputtgegangen ist. In Staffel 3 kommentierte zudem Barde Rittersporn (Joey Batey) einen innigen Kuss zwischen Geralt und Yennefer mit den Worten "Ist da zufällig ein Einhorn bei uns in der Nähe?"

Da die berüchtigte Einhorn-Szene derart skurril ist, ist es fast schon ein Wunder, dass diese überhaupt in der Netflix-Serie aufgegriffen wurde. Mehr als eine Bühnenparodie dürfen wir voraussichtlich nicht mehr erwarten. Zwar überrascht auch Staffel 4 mit einer erotischen Liebesszene zwischen Geralt (Liam Hemsworth) und Yennefer, doch ein Einhorn spielt dabei keine Rolle. Ob sich das in Staffel 5 vielleicht noch ändert?

Mehr zu The Witcher:

Wann startet The Witcher Staffel 5 bei Netflix?

In der 5. und zugleich finalen Staffel wird The Witcher die Geschichte der Hexer-Familie zu einem Abschluss bringen. Wer sich schon emotional auf eine weitere Wartezeit von zwei Jahren eingestellt hat, darf überrascht sein. Denn The Witcher Staffel 5 ist bereits abgedreht und wird voraussichtlich im Herbst 2026 bei Netflix aufschlagen.