Legendäre Horror-Reihe geht nach 16 Jahren mit neuer Serie weiter – und erreicht jetzt wichtigen Meilenstein

Das ikonische Freitag der 13.-Franchise wird mit einer neuen Prequel-Serie fortgesetzt. Jetzt hat der Showrunner den erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten verkündet.

Der erste Freitag der 13.-Teil von 1980 zählt zu den berühmtesten Slashern der Filmgeschichte. Nach dem Auftakt ist daraus eine große Horror-Reihe entstanden, die bis heute auf 12 Filme kommt. Mit dem Reboot Freitag der 13. erschien der letzte Kinofilm aus dem Franchise vor 16 Jahren.

Bald kommt jedoch neues Leben in die Freitag der 13.-Saga – in Form einer Prequel-Serie mit dem Titel Crystal Lake. Darin wird es um die Kindheit des ikonischen Serienkillers Jason Vorhees und dessen bedeutende Beziehung zu seiner Mutter Pamela gehen. Jetzt ist ein wichtiger Meilenstein für die Produktion erreicht worden.

Dreharbeiten zum Freitag der 13.-Prequel Crystal Lake sind abgeschlossen

Auf Instagram hat der Crystal Lake-Showrunner Brad Kane Bilder einer Party mit Cast und Crew anlässlich der abgeschlossenen Dreharbeiten von Staffel 1 geteilt:

Auf den Fotos ist unter anderem Linda Cardellini zu sehen, die in der Horror-Prequel-Serie als Hauptfigur Pamela Vorhees mitspielt. In der Rolle des kleinen Jason Vorhees wird der 2014 geborene Kinderschauspieler Callum Vinson vor der Kamera auftreten.

Im ersten Freitag der 13.-Film stellt sich in einer bis heute denkwürdigen Wendung heraus, dass sämtliche Morde von Jasons Mutter begangen wurden. Diese wollte sich dadurch am Tod ihres gemobbten Sohnes rächen, der im Feriencamp Crystal Lake wohl ertrunken ist, nachdem Betreuer nicht aufgepasst hatten. In der allerletzten Szene entpuppt sich Jason allerdings als lebendig und das Slasher-Franchise nimmt anschließend seinen Lauf.

Wann und wo startet die Freitag der 13.-Serie Crystal Lake?

In den USA startet Crystal Lake beim Streaming-Dienst Peacock. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, aber ein Release dürfte irgendwann 2026 erfolgen. In Deutschland kommen die Inhalte des Streamers in der Regel zu Sky bzw. WOW.