Der berüchtigte Kettensägen-Killer soll erstmals als Serie adaptiert werden. Besonders interessant ist, welches Studio hinter den Plänen steckt. Hier dürfte die Gänsehaut garantiert sein.

Nachdem bereits von einer geplanten Conjuring-Serie die Rede war, soll nun ein weiteres Horror-Franchise im Serien-Format neu aufgearbeitet werden. Die Rede ist vom legendären Slasher The Texas Chainsaw Massacre der erstmals 1974 für Angst und Schrecken sorgte und mittlerweile neun Filme umfasst. Besonders neugierig macht, dass laut Deadline das Indie-Studio A24 bald für die Serien-Adaption verantwortlich sein könnte.

Texas Chainsaw Massacre: Bieterstreit um Rechte der legendären Horror-Reihe sorgen für Aufsehen

Laut den Gerüchten befindet sich A24 in der finalen Verhandlungsphase, um die Markenrechte, sicher sind sie demnach noch nicht. Zuvor hatten mehrere große Namen Interesse an dem Franchise gezeigt, darunter Bryan Bertino (The Strangers), Taylor Sheridan (Yellowstone) und Jordan Peele (Get Out). Den Insidern zufolge scheint es jedoch, als würde sich A24 durchsetzen.

Das geplante Projekt soll von J.T. Mollner, Roy Lee und Schauspieler Glen Powell entwickelt werden. Powell soll jedoch nicht entgegen vorheriger Berichte auch vor die Kamera treten, sondern nur als Produzent dahinter agieren. Parallel dazu soll auch ein Netflix-Film in Planung bleiben, bei dem A24 ebenfalls mitmischt. Bei dem Streaming-Anbieter erschien zuletzt 2022 eine direkte Fortsetzung auf das Original.



Texas Chainsaw Massacre-Serie im Anmarsch: Origineller und intensiver Horror mit A24

Das Studio A24 ist dafür bekannt, viel kreative Freiheit zu lassen und auch neue Wege zu gehen. Dabei herausgekommen sind Oscar-prämierte Werke wie Everything Everywhere All at Once oder Moonlight. Doch auch bei den Horror-Filmen überzeugt A24 mit originellen Stoffen.

Unter anderem sorgten Hereditary, Midsommar und Talk to Me für intensiven Schrecken. Gut möglich also, dass die Texas Chainsaw Massacre-Serie eine düstere, atmosphärische Neuinterpretation wird, die deutlich mehr Wert auf Stil und psychologischen Schrecken legen könnte als frühere Fortsetzungen.

Jetzt ist nur die Frage, ob A24 auch tatsächlich den Zuschlag bei den Rechten für das Horror-Franchise erhält.