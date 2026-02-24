Legendäre Sci-Fi-Mystery-Serie wird neu aufgelegt: Jetzt steht der Scully-Ersatz für das Akte-X-Reboot fest

Die Neuauflage der Sci-Fi-Mysteryserie Akte X nimmt Gestalt an. So hat man nun den Ersatz für die von Gillian Anderson gespielte Skeptikerin Agent Scully gefunden.

Ryan Coogler schrieb mit seinem Vampir-Horrorfilm Blood & Sinners Geschichte und brach bereits einen Oscar-Rekord. Nun ist er für Hulu/Disney+ dabei, den Sci-Fi-Serienklassiker Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI neu aufzulegen. Die größte Frage, die X-Philes (wie die Fans heißen), sich dabei stellen, ist natürlich: Wer tritt in die Bigfoot-artigen Fußstapfen von Agent Mulder (David Duchovny) und Agent Scully (Gillian Anderson)?

Die weiblich Hauptrolle für das neue The X-Files wurde mittlerweile gefunden.

Danielle Deadwyler löst Sci-Fi-Star Gillian Anderson im neuen Akte X ab

US-Schauspielerin Danielle Deadwyler, bekannt aus dem Horrorfilm The Woman in the Yard oder dem historischen Biopic Till - Kampf um die Wahrheit, wird laut Hollywood Reporter die weibliche Hauptrolle im neuen Akte X übernehmen und damit zur Scully der Serie werde. Ihren Namen kennen wir noch nicht und auch, ob die Charakterkonstellation Skeptikerin vs. Glaubender die gleiche wie im Original bleiben wird, ist aktuell noch nicht raus.

Die offizielle Beschreibung von Cooglers Akte X lautet nämlich folgendermaßen: "Zwei hochdekorierte, aber grundverschiedene FBI Agents gehen eine ungewöhnliche Freundschaft ein, als sie einer lange stillgelegten Abteilung zugeteilt werden, die sich mit Fällen unerklärlicher Phänomene befasst." Im Original wurde Scully ursprünglich als Nachwuchsagentin dem etablierten Mulder zur Seite gestellt, um ihn bei seiner Arbeit zu übernatürlichen Phänomenen und UFOs zu bespitzeln.

Wer Deadwylers Akte-X-Partner werden wird, steht noch in den Sternen. Fest steht aber, dass wir sie vorher noch in der 3. Staffel der HBO-Dramaserie Euphoria neben Zendaya und in der neuen HBO-Comedy Rooster von Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence sehen werden. Erst danach macht sie sich daran, im Namen der US-Regierung Monster und kleine grüne Männchen zu jagen.

Während Coogler als Drehbuchautor und Regisseur beim neuen Akte X an Bord ist, ging der Showrunner-Posten an Jennifer Yale (See).

Kann man die Akte X-Originalserie irgendwo streamen?

Alle elf Staffeln von Akte X findet man aktuell bei Disney+. Die ersten neun Seasons, die vor dem Revival aus den 2010ern produziert wurden, sind darüber hinaus kostenlos bei Joyn abrufbar.

