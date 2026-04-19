Legendäre Sci-Fi- und Fantasy-Ikone Ursula K. Le Guin war langjähriger Star Trek-Fan: "Führt uns aus dem Smog aus Angst und Hass"

Das Star Trek-Franchise lebt von unzähligen treuen Fans. Doch die wenigstens wissen, dass auch eine der renommiertesten Fantasy- und Sci Fi-Autorinnen eingefleischter Trekkie war.

Vor über 60 Jahren startete Raumschiff Enterprise zum ersten Mal ins große Weltraum-Abenteuer. Obwohl damals kaum jemand Star Trek gucken wollte, gibt es mittlerweile ein riesiges Fandom treuer Fans, die teilweise sogar ihre eigenen Star Trek-Visionen umsetzten.

Wenige Trekkies wissen aber: Unter den Fans war auch die berühmte Fantasy- und Sci-Fi-Autorin Ursula K. Le Guin.

Mit Ursula K. Le Guin hatte Star Trek einen prominenten Fan

Le Guin war eine US-amerikanische Autorin, die vor allem für phantastische Werke bekannt ist: Sie verfasste unter anderem die Sci-Fi-Romane des Hainish-Zyklus sowie die Fantasy-Romane der Erdsee-Welt, die unter anderem vom Studio Ghibli (Die Chroniken von Erdsee) verfilmt wurde. Die meisten ihrer Geschichten und Romane erschienen in den 70ern und 80ern – also zur Zeit der Originalserie und vor allem Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.

Sie outete sich 1994 in einem Artikel im TV Guide als großer Fan der neueren Serie, wie ein Fan auf Reddit zitiert:

Seit Jahren treffe ich mich nun schon zweimal pro Woche mit der Crew der Enterprise.

Für Le Guin war Star Trek das perfekte Sci-Fi-Werk

In dem Artikel beschreibt Le Guin ihre Liebe zu den einzelnen Charakteren der Besatzung um Captain Picard (Patrick Stewart): Während es ihr der Klingone Worf (Michael Dorn) sofort angetan hatte, entwickelte sie im Laufe der Serie auch großen Respekt für Brent Spiner in der Rolle des Androiden Data.

Le Guin betont, dass Star Trek niemals ein simples "Wir/nett/echte Menschen vs. die anderen/hässlich/Bösewichte"-Konzept verfolgt habe. Stattdessen wären alle Gegenspieler, wie die Romulaner und Cardassianer, vielschichtige und komplexe Charaktere. Sie erkannte schon damals die große Offenheit und den Optimismus in Star Treks Zukunftsvision und feiert, wie uns die diversen Unterschiede vor allem immer wieder daran erinnern, was es heißt, menschlich zu sein.

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Auch Star Trek wurde von Le Guins Werken inspiriert

Nicht nur Le Guin fand in Star Trek Inspiration – auch andersherum verewigte das Franchise ihre Geschichten. Etwa weist die Das nächste Jahrhundert-Episode Verbotene Liebe (Staffel 5, Folge 17) einige Parallelen zu Le Guins Roman Die linke Hand der Dunkelheit auf. Beide Werke beschäftigen sich mit den Auswirkungen einer Gesellschaft, in der androgyne Geschlechter exisiteren.

Jahre später interpretierte Star Trek: Strange New Worlds in der 2022er-Folge Wo kein Leid hinreicht (Folge 6 der 1. Staffel) Le Guins Kurzgeschichte Die Omelas den Rücken kehren. Am besten schaut ihr euch die Folge selbst a, aber ohne zu viel zu verraten, basiert in beiden Erzählungen das Wohl einer ganzen Gesellschaft auf dem furchtbaren Opfer eines Unschuldigen.

Ursula K. Le Guin verstarb 2018 im Alter von 88 Jahren. Sie erlebte die Strange New Worlds-Folge, die von ihrer Arbeit inspiriert wurde, also nicht mehr. Doch die Worte, die sie 28 Jahre zuvor für Star Trek fand, wirken auch lange über ihren Tod hinaus und verewigen das, womit sie unzähligen Fans aus dem Herzen sprach:

Die fortwährende Mission des Raumschiffs Enterprise besteht darin, uns aus dem Smog aus Angst und Hass hinaus in einen offenen Raum zu führen, in dem Vielfalt eine Chance ist, Gerechtigkeit zählt und man noch immer die Sterne sehen kann.