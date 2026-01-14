Legendäre Serie wird heute 25 Jahre alt: Sie eroberte gerade erst Netflix bei ihrer Streaming-Rückkehr mit 10 Staffeln purer Nostalgie

Jedes Kind der 90er und frühen 2000er ist mit dieser Serie im Fernsehen aufgewachsen und heute wird sie 25 Jahre alt. Ihr könnt alle 10 Staffeln des Meilensteins seit Januar bei Netflix streamen.

Die Netflix-Charts standen im Januar im Zeichen frischer Serien-Titel wie His & Hers, Suche mich nicht, Stranger Things oder Emily in Paris. Auf den hinteren Plätzen tummelten sich jedoch auch ein paar ältere Serien, die Netflix damals neu ins Programm aufgenommen hat und beim Streamer nun einen wiederholten Frühling erlebten. So auch die Superhelden-Serie Smallville, die mir allen 10 Staffeln Anfang des Jahres bei Netflix landete.

Heute, am 16. Oktober 2026, wird die legendäre Teen-Superman-Serie 25 Jahre alt. Denn am 16. Oktober 2001 lief die allererste Folge in den USA bei The WB.

25 Jahre Smallville: Superhelden-Serie eroberte erst dieses Jahr Netflix

Smallville dreht sich um den jugendlichen Clark Kent (Tom Welling), der später zu Superman heranwachsen soll. Zu Beginn der Serie ist Clark ein Teenager wie jeder andere auch – mit dem kleinen Unterschied, dass er Superkräfte besitzt.

Diese helfen ihm jedoch zunächst überhaupt nicht. Im Gegenteil, wünscht er sich lange, ganz normal zu sein. Erst im Laufe der Serie entdeckt er, was er mit seinen Kräften erreichen kann und lernt, mit diesen umzugehen. Und das ist bitter nötig: Denn ihm stehen regelmäßig Superschurken im Weg, die es zu besiegen gilt.

Hinter Smallville stecken die Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar, die heute vor allem als kreative Köpfe hinter dem Netflix-Hit Wednesday bekannt sind.

In Deutschland war Smallville seit 2003 auf RTL und RTL II zu sehen, wo sie die Jugend vieler Teens aus den 90s oder Kinder der frühen 2000er Jahre prägte. Bis 2011 kam Smallville auf ganze 10 Staffeln, die seit dem 13. Januar 2026 komplett bei Netflix zur Verfügung stehen.

Warum Smallville so legendär ist

Als Smallville 2001 anlief, gab es noch kein Marvel Cinematic Universe, kein The Dark Knight und auch keine großen geteilten TV-Universen wie das Arrowverse. Smallville war dahingehend ein echter Pionier, zumal die Serie in den frühen Teen-Jahren des Helden ansetzte und sich somitkonzentrierte. Smallville ist die ultimative Origin Story, bevor das Erzählen von Superhelden-Anfängen im Kino im großen Stil begann.

Später wurden sowohl Tom Welling als auch Lois Lane-Co-Star Erica Durance als Gaststars in Arrowverse geholt beim Mega-Crossover Crisis on Infinite Earths. Das Herzstück von Smallville war jedoch nicht die Dynamik zwischen Clark und Lois, sondern die Dynamik zwischen Clark und Erzfeind Lex Luthor (Michael Rosenbaum). Ganze 10 Staffeln lang hielt die Serie bei der Stange und erreichte damit unglaubliche 218 Episoden.

Zum Weiterlesen für DC-Interessierte: Der neuste Superman-Film ist bereits abgeschlossen

Wenn ihr jetzt auch ein paar frische Serien-Tipps gebrauchen könnt, hört in unseren Podcast rein:

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 bleibt spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights dieses Jahres bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

