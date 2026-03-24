Legendäre Serie stürmt Netflix-Charts 4 Jahre nach ihrem Ende – und der Grund überrascht wirklich niemanden

In den Netflix-Charts hat sich eine legendäre Serie festgesetzt, die bereits vor Jahren zu Ende gegangen ist. Der Grund für die plötzliche Rückkehr liegt jedoch auf der Hand.

2013 ist Peaky Blinders - Gangs of Birmingham beim britischen Sender BBC gestartet, bevor die Serie später bei Netflix auch in Deutschland eine große Fangemeinde versammeln konnte. Sechs Staffeln lang konnten wir den kriminellen Abgründen der Familie Shelby beiwohnen, die von Oppenheimer-Star Cillian Murphy angeführt wird. 2022 fand die Serie ihr vorläufiges Ende, jetzt erlebt sie beim Streamer jedoch noch einmal einen zweiten Frühling und ist auf den vordersten Plätzen der Netflix-Charts gelandet.

Das überrascht jedoch wahrscheinlich nur die wenigsten. Denn die offizielle Filmfortsetzung Peaky Blinders: The Immortal Man streamt seit dem 20. März im Netflix-Programm und viele Fans wollen sich offenbar noch einmal umfangreich darauf vorbereiten.

Peaky Blinders zurück in den Netflix-Charts: 6 Staffeln raue Gangster-Unterhaltung

Peaky Blinders spielt in Birmingham und beginnt im Jahr 1919. Thomas Shelby (Murphy) ist darin der Anführer der gefürchtetsten Gang der Stadt, die sich die Peaky Blinders nennen. Auf dem Schwarzmarkt verdienen sie ihr Geld mit illegalen Wetten. Doch als eine Kiste mit Waffen verschwindet, sieht Thomas die Möglichkeit gekommen, seinen Stand noch weiter auszubauen.

Peaky Blinders wurde von Steven Knight entwickelt, der aktuell für das Drehbuch des neuen James Bond-Films verantwortlich zeichnet. Knight kehrte auch für den neuen Film The Immortal Man als Drehbuchautor zurück. Neben Cillian Murphy sind in der Hit-Serie unter anderem Sam Neill (Jurassic Park), Annabelle Wallis (Malignant) und Paul Anderson (The Revenant) zu sehen.

Bei Netflix stehen alle sechs Staffeln zur Verfügung, die es aktuell bis auf den 5. Platz der Serien-Charts des Streamers gebracht haben.

Das ist die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix (Stand: 24. März 2026):

Das Peaky Blinders-Universum wird mit neuer Serie fortgesetzt

Auch nach der Filmfortsetzung Peaky Blinders: The Immortal Man soll das Gangster-Universum noch nicht am Ende sein. Auch wenn die Geschichte von Thomas Shelby mit dem neuen Film bei Netflix offiziell endet, wird die Geschichte zahlreicher aus der Serie bekannter Figuren in einer Sequel-Serie fortgesetzt. Nachdem The Immortal Man im Jahr 1940 an die Handlung anknüpfte, soll die neue Serie noch einmal 13 Jahre später spielen, im Jahr 1953.

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