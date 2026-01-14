Legendäre Serie stürmt Netflix-Charts nach Streaming-Rückkehr: Jeder kennt sie aus seiner Jugend

Jedes Kind der der frühen 2000er ist mit dieser Serie im Fernsehen aufgewachsen. Ihr könnt alle 10 Staffeln des Meilensteins aktuell neu bei Netflix streamen.

Die Netflix-Charts stehen aktuell im Zeichen frischer Serien-Titel wie His & Hers, Suche mich nicht, Stranger Things oder Emily in Paris. Auf den hinteren Plätzen tummeln sich jedoch auch ein paar ältere Serien, die Netflix vor wenigen Tagen neu ins Programm aufgenommen hat und beim Streamer nun einen wiederholten Frühling erleben. So auch die Superhelden-Serie Smallville, die mit ihren 10 Staffeln aktuell auf Platz 7 steht.

Superhelden-Serie Smallville erobert Netflix-Charts: Meilenstein mit 10 Staffeln der Wednesday-Macher

Smallville dreht sich um den jugendlichen Clark Kent (Tom Welling), der später zu Superman heranwachsen soll. Zu Beginn der Serie ist Clark ein Teenager wie jeder andere auch – mit dem kleinen Unterschied, dass er Superkräfte besitzt.

Diese helfen ihm jedoch zunächst überhaupt nicht. Im Gegenteil, wünscht er sich lange, ganz normal zu sein. Erst im Laufe der Serie entdeckt er, was er mit seinen Kräften erreichen kann und lernt, mit diesen umzugehen. Und das ist bitter nötig: Denn ihm stehen regelmäßig Superschurken im Weg, die es zu besiegen gilt.

Hinter Smallville stecken die Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar, die heute vor allem als kreative Köpfe hinter dem Netflix-Hit Wednesday bekannt sind. Die Serie ist 2001 auf dem US-Network The WB gestartet und wurde später auf dem Sender The CW ausgestrahlt.

In Deutschland war Smallville seit 2003 auf RTL und RTL II zu sehen, wo sie die Jugend vieler Teens aus den 90s oder Kinder der frühen 2000er Jahre prägte. Bis 2011 kam Smallville auf ganze 10 Staffeln, die seit dem 13. Januar 2026 komplett bei Netflix zur Verfügung stehen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

