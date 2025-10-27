Legendärer FSK-18-Horror mit Megan Fox kriegt nach 16 Jahren Fortsetzung: Jennifers Body 2 kommt

Ein harter Horrorfilm mit Megan Fox hat seit 16 Jahren Kult-Status bei Millionen Fans: Jennifers Body soll einen 2. Teil bekommen, wie jetzt auch die Regisseurin bestätigte.

Megan Fox' Horror-Kult bekommt Teil 2: Es wird "lustig und verrückt"

Kusama zufolge arbeitet Autorin Diablo Cody aktuell an einem Drehbuch zu Teil 2, wie Deadline zitiert:

Sie arbeitet gerade daran und ich bin sehr gespannt auf das Resultat. Ich kenne ein paar Details und werde nichts verraten, aber es klingt so lustig und verrückt wie der erste Film. Ich habe keine Zweifel, dass Diablo etwas absolut Unfassbares daraus machen wird.

Schaut hier den Trailer zu Jennifer's Body:

Jennifer's Body - Trailer (Deutsch)

Weitere Details gibt es bisher nicht – auch nicht, ob Kusama und Fox für Teil 2 zurückkehren. Bereits im Juni enthüllte Darstellerin Amanda Seyfried Pläne für eine Fortsetzung, wie Variety berichtete. Sie erklärte damals, dass sie nicht ohne Fox zurückkehren werde.

Jennifer's Body dreht sich um die beliebte High-School-Schülerin Jennifer Check (Fox), die nach einem Konzert damit beginnt, ihre männlichen Mitschüler zu töten und zu verspeisen. Ihre schüchterne Freundin Needy (Seyfried) versucht, sie aufzuhalten und hinter das Geheimnis ihrer mörderischen Gelüste zu kommen.

Kusamas Film entwickelte sich nach dem Kinostart 2009 zu einer Enttäuschung an den Kinokassen, gilt seither aber nicht zuletzt dank seiner feministischen Botschaften als Kult-Klassiker. Seyfried zufolge ist der Film "perfekt". Er habe lediglich unter schlechtem Marketing gelitten, so der Star.

Wann kommt Jennifer's Body 2?

Jennifer's Body hat noch keinen Starttermin. Wir rechnen nicht vor Mitte 2027 mit einer Veröffentlichung.