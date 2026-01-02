Legendärer Sci-Fi-Film stellte sich vor 99 Jahren vor, wie wir 2026 leben würden – und lag erschreckend richtig

Vor fast einem Jahrhundert kam einer der prägendsten Science-Fiction-Filme der Geschichte ins Kino. Vorgestellt hat er sich das Jahr 2026, in dem wir uns jetzt befinden.

Es ist immer wieder faszinierend, den Blick auf ältere Sci-Fi-Filme zu werfen und sich anzuschauen, welches Bild diese von der Zukunft zeichnen. Denn nicht selten haben wir diese Zukunft längst eingeholt und können damals getroffene Vorhersagen mit tatsächlich eingetroffenen Ereignissen und Entwicklungen abgleichen.

2026 ist das besonders spannend, denn wir befinden uns ab jetzt in dem Jahr, in dem der wohl einflussreichste deutsche Science-Fiction-Film spielt: Metropolis. Vor 99 Jahren, genau genommen am 10. Januar 1927, kam der monumentale Stummfilm von Fritz Lang ins Kino und entführte in die Häuserschluchten einer Megastadt.

Sci-Fi-Epos: So sieht das Jahr 2026 in Metropolis aus

Auf den ersten Blick gleicht diese Stadt einer Utopie: Prächtige Bauten ragen in den Himmel und der technologische Fortschritt sorgt für jegliche Art von Bewegung. Autos, Züge und Flugzeuge schlängeln sich durch die Errungenschaften einer blühenden Welt, die aus der bildgewaltigen Wucht des deutschen Expressionismus schöpft.

Schnell wird jedoch klar, dass diese Stadt nur funktioniert, weil sie auf den Schultern hart arbeitender Menschen errichtet wurde, die sich unsichtbar im Untergrund in den Schlund einer Maschine begeben, und das nicht nur im übertragenen Sinn. Die Utopie entpuppt sich als Dystopie mit einer strikten Zweiklassengesellschaft.

Eine Begegnung soll das mächtige Konstrukt jedoch zum Einsturz bringen: Als Freder Fredersen (Gustav Fröhlich), der Sohn von Metropolis-Herrscher Joh Fredersen (Alfred Abel), auf die Arbeiterin Maria (Brigitte Helm) trifft, wird ihm die Spaltung der Gesellschaft sowie das Leid der Unterdrückten und Ausgebeuteten bewusst.

Durch die Erfindung eines Maschinenmenschen in Marias Gestalt löst Freder mit dem Wissenschaftler Rotwang (Rudolf Klein-Rogge) einen Aufstand aus, der Metropolis ins Chaos stürzt, sodass die alte Ordnung hinterfragt werden muss. Hoffnungsvoll plädiert der Film am Ende: "Der Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein."

Metropolis lag in vielen Punkten erschreckend richtig

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Thea von Harbou erweist sich Metropolis als Sci-Fi-Geschichte mit universellen Themen, die zu jeder Zeit seit der Veröffentlichung von Buch und Film als Spiegel der jeweiligen Gegenwart funktioniert. Auch heute, im Jahr 2026, können wir viele Elemente und Motive davon erkennen.

Soziale Ungleichheit und riesige Metropolen aus Wolkenkratzern kennzeichnen unsere Realität. Der Aufstieg von künstlicher Intelligenz im Alltag lässt den Konflikt zwischen Mensch und Maschine aktueller denn je wirken. Gerade im Hinblick darauf, wie Menschen durch Technologie beeinflusst, manipuliert und ... verschlungen werden.

Metropolis erzählt vom Kontrollverlust im Angesicht der Automatisierung und pocht bei Fragen des Fortschritts auf einen verantwortungsvollen Umgang und Menschlichkeit. Jahrzehnte vor Terminator und Co. stellte sich Langs Sci-Fi-Epos Menschen als Untertanen gottgleicher Maschinen vor, und das mit einprägsamen Bildern.

Mehr noch als seine Themen hat sich Metropolis durch seine visuelle Gestaltung in den Geschichtsbüchern verewigt. C-3PO in Krieg der Sterne scheint dem Maschinenmenschen aus Metropolis wie aus dem Gesicht geschnitten, während die unverkennbare Architektur der Stadt durch jeden einzelnen Frame von Blade Runner blitzt.

Der Einfluss von Metropolis sprengt Genre-Grenzen

Mitunter wirkt es, als würden futuristische Städte ohne diesen Blueprint gar nicht mehr existieren können. Auch über die Grenzen des Genres hinaus sind die Einflüsse beachtlich. Das Gotham in Batman-Filmen gleicht gerne einer DC-Verwandten von Metropolis, selbst bei Christopher Nolans geerdetem Batman Begins.

Und wo wir schon dabei sind: Tim Burton hatte sich für seinen Batman von 1989 Metropolis ebenfalls genau angeschaut und sogar das Finale in groben Zügen adaptiert. Mit anderen Worten: Metropolis ist ein zeitloser Klassiker, dessen Bilder auch in den nächsten 100 Jahren deutlich in der Filmgeschichte zu erkennen sein werden.

Wenn ihr Metropolis noch nie gesehen habt oder euch zu einem Wiedersehen inspiriert fühlt, hat ihr verschiedene Möglichkeiten, den Film zu schauen. Erschienen ist er in Deutschland auf Blu-ray und DVD. Streamen könnt ihr ihn bei Mubi im Abo und bei Artflix und JustWatch komplett kostenlos – achtet allerdings auf die Fassung.

Da Metropolis bei seiner Uraufführung nicht gut ankam, wurde er stark gekürzt und verändert, sodass in den vergangenen Jahren immer wieder aufwendige Restaurationsversuche unternommen wurden, um sich dem Original anzunähern. Eine dieser Restaurationen stammt etwa von der Murnau-Stiftung im Jahr 2001.

Zum Weiterlesen: Auch von Blade Runner existieren viele Versionen

Noch maßgeblicher war die Restauration von 2010, die dank zusätzlichem Filmmaterial, das in Buenos Aires gefunden wurde, eine fast vollständige Fassung ermöglichte. Falls ihr darüber hinaus ein tiefer eintauchen wollt, sei euch die Version aus dem Jahr 1984 empfohlen, die von dem Elektro-Pionier Giorgio Moroder erstellt wurde.