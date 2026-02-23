Legendäres Sci-Fi-Epos kehrt zurück: Neue Serie zum großen Jubiläum angekündigt

In Japan wurde gerade das 30. Jubiläum der Anime-Sci-Fi-Saga Neon Genesis Evangelion gefeiert. Dabei wurde ein brandneues Serienprojekt enthüllt, bei dem allerdings die allerwichtigste Person fehlt.

Im Oktober letzten Jahres hatte die Anime-Sci-Fi-Saga Neon Genesis Evangelion ihr 30-jähriges Jubiläum. Richtig gefeiert wurden drei Jahrzehnte Psycho-Mechs in den letzten Tagen in der Yokohama Arena beim offiziellen Fan-Festival Evangelion:30+, wo unter anderem ein brandneuer Evangelion-Kurzfilm von Serienschöpfer Hideaki Anno gezeigt wurde. Am letzten Tag der Festlichkeiten enthüllte man schließlich ein neues Serienprojekt aus der mittlerweile mehrfach abgeschlossenen Anime-Saga.

Die Sci-Fi-Saga Neon Genesis Evangelion geht mit neuer Anime-Serie weiter

Wie die offizielle Evangelion-Website meldet, wird es eine brandneue Evangelion-Serie geben, die gemeinsam von Annos Animationsstudio Khara und dem Anime-Studio CloverWorks produziert wird. Regie führen Kazuya Tsurumaki, der von Anfang an maßgeblich am Franchise beteiligt gewesen ist, und Toko Yatabe, die schon den Evangelion-Kurzfilm Evangelion:3.0(-46h) beigesteuert hat. Das Drehbuch wird von Yoko Taro stammen, den man vor allem für die NieR: Automata-Videospielreihe kennt.

Aufmerksame Leser:innen werden jedoch festgestellt haben, dass der Mann, der sich mit seinem persönlichen Projekt Neon Genesis Evangelion durch seine Depression kämpfte, nicht aufgelistet ist. Und tatsächlich wird Hideaki Anno erstmals nicht an der neuen Serie beteiligt sein. Vielleicht kein Wunder, schließlich hat er seine psychologische Sci-Fi-Saga schon drei Mal abgeschlossen: Mit dem ursprünglichen TV-Ende, dem zermürbenden Kinofilm The End of Evangelion und dem Rebuild-Abschluss Evangelion: 3.0+1.0 - Thrice Upon a Time.

Wovon das neue Evangelion handeln wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Es scheint jedoch ein komplett frisch startendes Reboot sein. Alternativ wurde in der Vergangenheit über eine Serie über die übersprungenen 14 Jahre zwischen Evangelion: 2.22 - You Can (Not) Advance und Evangelion: 3.33 - You Can (Not) Redo spekuliert. Aber ist es überhaupt noch wirklich Evangelion, wenn Anno nicht beteiligt ist? Für viele, denen die Saga die Welt bedeutet, wird es eine schwer zu schluckende Pille sein. Darüber hinaus wird die Musik nicht länger von Shiro Sagisu, sondern von Keiichi Okabe (ebenfalls NieR) stammen.

Und wo wir gerade bei legendären Sci-Fi-Animes aus den 90ern sind: Eine Neuauflage von Ghost in the Shell ist ebenfalls im Anmarsch und erreicht uns sogar schon in diesem Jahr.

Der Asuka-Kurzfilm beim Festival Evangelion:30+

Besucher:innen des Evangelion-Events, das heute in Japan zu Ende ging, konnten sich als besonderen Leckerbissen den neuen 13-minütigen Kurzfilm von Hideaki Anno ansehen. Darin geht es um mehrere Versionen von Asuka, die humorvoll und meta diskutieren, ob man ihrem Charakter nicht ein neues Ende in einer Parallelwelt suchen sollte. In typischer Asuka-Manier endet der Short dann aber damit, dass sie zu ihrer eigenen Zeitlinie steht und darauf besteht, sich ihr eigenes Happy End zu verdienen.

Ob der Evangelion:30+-Kurzfilm in Kürze auch digital oder online zur Verfügung gestellt wird, ist leider auch noch nicht raus. Streamen könnt ihr die Originalserie, den Compilation-Film Death² und The End of Evangelion bei Netflix, die vierteilige Rebuild-Reihe bei Amazon Prime Video.