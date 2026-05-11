Legendäres Sci-Fi-Meisterwerk, das Matrix inspirierte, bekommt neue Serie auf Amazon: Der ausführliche Trailer verrät das Startdatum

Es ist einer der größten Sci-Fi-Titel im Cyberpunk-Bereich, der schon viele Male in Bewegtbilder verwandelt wurde. Ein brandneuer Trailer kündigt jetzt die neue Serie an, die im Sommer zu Amazon Prime kommen wird.

Wer an den Cyberpunk-Titel Ghost in the Shell denkt, hat vermutlich vor allem den Anime-Film im Kopf, der letztes Jahr 30. Jubiläum feierte und sogar den Sci-Fi-Blockbuster Matrix inspirierte. Darüber hinaus gibt es bereits mehrere Anime-Serien und einen Live-Action-Film mit Scarlett Johansson. Im Sommer erreicht uns nun mit The Ghost in the Shell aus dem für für Originalität bekannten Studio Science Saru eine brandneue Serienversion, die schon im offiziellen Trailer alles anders macht.

Seht hier den Sci-Fi-Trailer zur neuen Ghost in the Shell-Serie:

The Ghost in the Shell - S01 Trailer 2 (Japanisch) HD

Sci-Fi-Anime The Ghost in the Shell geht zu den Anfängen der Cyberpunk-Story zurück

Die brandneue Ghost in the Shell-Adaption, die außerhalb Japans über Amazon Prime Video ausgespielt wird, basiert wie keine andere Anime-Version auf dem Original-Manga von Masamune Shirow. Das merkt man nicht nur am bunten, comichaften Stil der Serie, sondern auch am viel humoristischeren Ton des Trailers. Der Manga war nämlich nicht, wie die meisten Interpretationen des Stoffes, eine bierernste Cyberpunk-Angelegenheit über die Arbeit von Cyborg-Agentin Motoko Kusanagi und der Cyber-Crime-Einheit Section 9, sondern steckt voller amüsanter Einlagen.

So verzichtet diese Version auch nicht auf die knubbeligen KI-Rollpanzer namens Tachikoma, die zu den lustigeren Elementen der Sci-Fi-Story gehören. Einer ist sogar schon auf dem Serienposter zu sehen:

Regie führt Mokochan, der sich unter anderem als Dan Da Dan-Storyboard-Künstler einen Namen gemacht hat. Die Drehbücher steuert Toh EnJoe (Space Dandy) bei und Shuhei Handa (Scott Pilgrim hebt ab) zeichnet für das Charakterdesign nach Shirows Vorbild verantwortlich.



Wie sehr GitS die US-Produktion Matrix inspirierte, zeigt sich auch daran, dass der Sci-Fi-Film von Mamoru Oshii zu den Anime-Hausaufgaben gehörte, die Keanu Reeves und Co. von den Wachowskis aufbekommen hatten.

Mehr Sci-Fi-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Podcast: Jedes Kind der 90er ist mit diesen 10 vergessenen Zeichentrickfilmen aufgewachsen

Apropos Animation aus den 90ern: Im Streamgestöber-Podcast haben wir gerade erst über fast vergessene Kinderfilmklassiker gesprochen:

Während viele Zeichentrickklassiker von Disney lange im Gedächtnis geblieben sind, spürt die Moviepilot-Redaktion im Podcast den vergessenen Kindheitsfilmen der 90er hinterher, um die Erinnerung im Stream neu zu beleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von extrem gruseligen Bösewichten bis zum Hunde-Trauma in animierten Gangsterfilmgewand haben die in jungen Jahren geschauten Fantasy- und Abenteuer-Filme ihre Spuren hinterlassen. Nun rufen wir prägende 90er-Erlebnisse mit In einem Land vor unserer Zeit oder Der Prinz von Ägypten zurück ins Gedächtnis.