"Wenn man über einen großartigen Schauspieler spricht, redet man nicht über Tom Cruise": Legendäre Schauspielerin des Hollywood-Kinos verachtete den Superstar zu ihren Lebzeiten

Tom Cruise war und ist ein Publikumsmagnet. Doch nicht alle Kolleg:innen der Traumfabrik waren ihm wohlgesonnen. Der legendäre Hollywood-Star Lauren Bacall hatte sogar besondere Verachtung für den Schauspieler übrig.

"Führ mich zum Schotter!" grölte Tom Cruise als Sportmanager in Jerry Maguire. Dabei ist er es, der verschiedene US-Blockbuster von Mission: Impossible bis Top Gun: Maverick mit seiner Anwesenheit zu jeder Menge Mammon manövriert. Die 2014 verstorbene Hollywood-Legende Lauren Bacall, die sich in den 40er Jahren im Film noir-Genre einen Namen machte, war allerdings überhaupt kein Fan von ihm.

Hollywood-Legende Lauren Bacall verachtete Tom Cruise und ließ es alle wissen

Wer jetzt glaubt, der Noir-Star aus Filmen wie Haben und Nichthaben oder Tote schlafen fest hätte ein Problem mit der kontroversen Scientology-Zugehörigkeit von Tom Cruise gehabt, irrt. Zumindest war das nicht der Grund, aus dem sich Bacall in einem Time-Interview von 2005 abfällig über den Schauspieler äußerte. Konkret hatte sie ein Problem damit, wie er sein Privatleben und seine Beziehung zu Katie Holmes zum Promoten seines Sci-Fi-Films Krieg der Welten ausgeschlachtet habe. Damals machte der Schauspieler weltweit Schlagzeilen, nachdem er vor lauter Verliebtheit auf der Couch von Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey herumhüpfte.

Lauren Bacall sagte dazu, wie etwa CBS News zitiert: "Sein ganzes Verhalten ist so schockierend. Es ist unangemessen, vulgär und absolut inakzeptabel, sein Privatleben zu kommerziellen Zwecken zu nutzen, aber ich denke, es ist eine Art Krankheit." Es blieb aber nicht beim Hieb gegen die Marketing-Methoden von des Stars: "Wenn man über einen großartigen Schauspieler spricht, redet man nicht über Tom Cruise." Autsch!



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"Ich kann nicht verstehen, wie er sein Leben führt"

Drei Jahre später holte Bacall erneut aus, wie Today aus einem Elle-Interview zitiert. Diesmal ging es um Nicole Kidman, mit der sie für den Lars von Trier-Film Dogville vor der Kamera stand, nachdem sie sich von Tom Cruise getrennt hatte. "Tom war für Penelope Cruz oder irgendeinen verdammten Mist abgehauen – einer seiner lächerlicheren Züge", so Bacall, die wohl kein Cruise-Fan mehr wurde in ihren letzten Jahren. "Tom Cruise ist ein Wahnsinniger. Ich kann nicht verstehen, wie er sein Leben führt." Man kann eben, selbst als Cruise, nicht alle und jede:n von sich sich überzeugen.

Lauren Bacall erhielt 2009 einen Ehren-Oscar von der Academy und wurde vom American Film Institute als eine der besten Schauspielerinnen des klassischen Hollywood-Kinos geehrt. Sie wurde 89 Jahre alt.

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