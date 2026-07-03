Legendäre SpongeBob-Figur bekommt nach 27 Jahren erstmals einen Namen

In der 1. Staffel von SpongeBob Schwammkopf taucht bereits der Fisch im pinken Kostüm auf, dennoch dauerte es fast 30 Jahre, bis der Name endlich enthüllt wurde.

Seit fast drei Jahrzehnten begeistert SpongeBob Schwammkopf seine Fans mit skurrilen Charakteren. Dazu gehören auch die unzähligen Nebenfiguren, die in unregelmäßigen Abständen durch Bikini Bottom streifen. So auch die Immobilienmaklerin, die bereits in Staffel 1 zu sehen war, aber erst jetzt nach 27 Jahren ihren Namen Janet erhielt (via DiscussingFilm ).

SpongeBob-Figur Janet war in 38 Folgen zu sehen

Janet tauchte erstmals in Staffel 1, Folge 19 Im Gegenteil auf, wo sie versucht, Thaddäus' Haus zu verkaufen. Dabei trifft sie auf SpongeBob und Patrick, die sich mit falscher Nase als der Tintenfisch ausgeben und Janet damit langsam in den Wahnsinn treiben.

Der Fisch im pinken Kostüm taucht laut der Fandom-Seite zur Serie anschließend in 26 weiteren SpongeBob Schwammkopf-Folgen auf. Er ist außerdem in zwei Kinofilmen zu sehen und in 11 Folgen der Spin-off-Serie Die Patrick Star Show, die seit 2021 ausgestrahlt wird. In dieser wurde auch das große Geheimnis gelüftet. In der ersten Folge der 5. Staffel mit dem Titel Teamwork entdeckten Fans auf ihrem Namensschild den Namen Janet.

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2 neue Staffeln für SpongeBob Schwammkopf und Die Patrick Star Show

In Zukunft könnte es noch weitere Enthüllungen geben, denn wie Deadline vor drei Wochen berichtete, werden beide Serien um zwei weitere Staffeln verlängert. Damit geht SpongeBob Schwammkopf mit Staffel 18 und 19 weiter und Die Patrick Star Show mit Staffel 6 und 7.

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Aktuell befinden sich die neuen Folgen in Produktion. In den USA sollen Staffel 18 von SpongeBob Schwammkopf und Staffel 6 von Die Patrick Star Show im vierten Quartal 2026 ausgestrahlt werden und die nächsten in 2027. In Deutschland wird die Veröffentlichung wahrscheinlich in einem ähnlichen Zeitraum erfolgen.