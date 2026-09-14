Legendäres Action-Meisterwerk mit Keanu Reeves kommt 35 Jahre später als Serie und darum geht's

Der extrem prägende Action-Meilenstein mit Keanu Reeves in einer der Hauptrollen wird doch noch fortgesetzt – und zwar als Serie.

Kathryn Bigelows Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves und Patrick Swayze gilt zurecht als Meisterwerk und Action-Klassiker. Er hat das Genre massiv geprägt und soll jetzt – 35 Jahre später – als Serie fortgesetzt werden. Die hat nun grünes Licht bekommen, eine erste Inhaltsangabe und die Episodenanzahl haben wir auch schon.

Action-Rückkehr: Ja, die Gefährliche Brandung-Serie kommt wirklich

Dass eine neue Point Break- beziehungsweise Gefährliche Brandung-Serie geplant wird, wurde schon vor einigen Monaten berichtet. Jetzt steht laut Variety aber fest, dass AMC und AMC+ die Serie tatsächlich offiziell bestellt haben. Sie soll insgesamt acht Episoden umfassen und Anfang 2027 in Produktion gehen.

Das Ganze hat nichts mit dem Gefährliche Brandung-Remake zu tun, das im Jahr 2015 an den Start gegangen ist und erzählt die alte Geschichte auch nicht noch einmal neu.

Stattdessen spielt die Gefährliche Brandung-Serie in der modernen Gegenwart und dreht sich "über drei Dekaden nach den Ereignissen des Original-Point Break-Films" um eine neue Crew, die sich von den Raubzügen der Ex-Präsidenten inspirieren lassen hat.

Das FBI muss sich auf einen mysteriösen Ex-Pro-Surfer mit bewegter Vergangenheit verlassen, um sie zu infiltrieren.

Das klingt durchaus nach einer spannenden Neuauflage des Stoffs und bietet sogar die Chance auf das eine oder andere Wiedersehen mit Charakteren aus dem ersten Film. Aber ob überhaupt irgendeine Figur aus Gefährliche Brandung zurückkehrt, wurde noch nicht verraten.

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Wann startet die Gefährliche Brandung-Serie?

Wann die AMC-Serie rund um die neue Verbrecher-Crew und den Ex-Pro-Surfer veröffentlicht wird, steht leider noch nicht fest. Wenn die Produktion aber wirklich erst irgendwann nächstes Jahr beginnt, solltet ihr nicht mit einer Ausstrahlung vor Ende 2028 rechnen.

Als Showrunner von Gefährliche Brandung aka Point Break treten Dave Kalstein und Christopher C. Rogers in Erscheinung, die beide auch noch einen Posten als ausführende Produzenten bekleiden.