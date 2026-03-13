LEGO-Pechvogel kauft Star Wars-Raumschiff, doch die Plastikpäckchen sind statt den 643 Bausteinen nur mit Nudeln gefüllt

56 Euro für ein Kilo Penne ausgegeben: Anstatt seines gewünschten Raumschiffs bekam ein LEGO-Unglücksrabe leider nur Nudeln und wurde wohl Opfer einer fiesen Betrugsmasche.

"Hab LEGO bestellt und stattdessen Abendessen bekommen" scherzt der LEGO-Fan, der laut eigener Aussage Opfer eines Betrugs wurde. Wie Yahoo gestern berichtete, existiert diese Nudel-Betrugsmasche schon länger. Statt den erhofften Bausteinen werden die Päckchen mit harten, ebenso schön raschelnden, kleinen Nudeln befüllt.

LEGO-Pechvogel hatte sich auf das Zusammenbauen eines Venator Class Attack Cruisers von Star Wars gefreut

Laut Bild bestellte Reddit-User Bernardowss einen Venator Class Attack Cruiser, bestehend aus 643 Bausteinen. Das LEGO-Set ist dem mehr als 1000 Meter langen Sternenzerstörer aus dem Star Wars-Universum nachempfunden. Der Reddit-User bestätigte, das Produkt über den Versandriesen Amazon erworben zu haben, wo das Produkt rund 56 Euro kostet. Das wirft weitere Fragen auf. In seinem Reddit-Post , der viral ging und über 70.000 Likes bekam, entspinnten sich schnell Theorien.

Die plausibelste Theorie scheint laut Yahoo zu sein, dass schon vor ihm jemand genau dieses Paket bestellte, die Bausteine herausnahm, mit Penne füllte, die dasselbe wiegt, und das Nudelpaket an Amazon im Rahmen des Rückgabeprozesses zurücksenden ließ . Damit kam allerdings nicht nur Amazon, sondern auch ein weiterer Käufer zu Schaden (dem das Geld nach der bitteren Nudel-Überraschung hoffentlich schnell erstattet wurde).

Ein weiterer Reddit-User namens bigbobo33 berichtet in den Kommentaren von seinen Erfahrungen als LEGO-Verkäufer:

Mein Bruder und ich verkaufen LEGO über Amazon und immer mal wieder bekommen wir sehr teure LEGO-Sets zurückgeschickt, die mit Müsli gefüllt sind oder wo die Figuren herausgerissen wurden.

Die Krönung des Ganzen ist, dass der Post des LEGO-Beraubten von Reddit gelöscht wurde. Er hätte es in den Thread namens etwas ärgerlich gepostet, woraufhin es die Moderation entfernte und schrieb: "Das ist nicht etwas ärgerlich. Bitte überlege, ob du es bei 'extrem ärgerlich' posten willst."

Nicht nur bei Star Wars: Die Nudelbetrugsmasche bei LEGO-Sets ist schon seit Längerem im Umlauf

Gerade erst im Dezember 2025 ging ein TikTok-Video viral, das beispielsweise vom Entertainment-Magazin The Mary Sue aufgegriffen wurde. Hier bekam eine Frau ein LEGO-Geburtstagsgeschenk vom Discounter Target, das mit der muschelartigen Nudelsorte Conchiglie gefüllt war:

Auch The Mary Sue weist darauf hin, dass es bereits seit einigen Jahren zahlreiche öffentliche Meldungen dieser Betrugsmasche im Internet gibt.

Wir hoffen, dass zumindest die Nudeln gemundet haben und die Versandhäuser die Produkte schnellstmöglich durch ein mit Bausteinen gefülltes Exemplar ersetzt haben. Was lernen wir daraus? Beim Einkaufen lieber direkt in den Laden gehen.