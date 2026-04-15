LEGO-Tüftler baut Transformer aus einem Porsche-Set (!) – und das sieht aus, als sei es immer so bestimmt gewesen

Dieser Lego-Fan verblüffte mit einer Eigenkreation, die aussieht, als wäre sie Teil des offiziellen Transformer-Franchises. Das dürfte Filmfans begeistern.

Wo ein Porsche-Bau-Set ist, ist auch ein Weg. Das dachte sich zumindest ein Lego-Tüftler und baute aus den bestehenden Teilen eines LEGO-Porsche-Sets eine berühmte Figur aus dem Transformers-Universum nach.

Dieser Reddit-User ließ seiner Fan-Liebe freien Lauf und kreierte eine Figur, die beinahe exakt so aussieht wie das Original

Wie der folgende Beitrag aus der Welt des Subreddits aus dem Jahr 2022 beweist, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Besonders wenn Lego im Spiel ist. Ein Reddit-Nutzer namens Brick Frenzy schnappte sich Lego-Set Nummer 10295, Porsche 911 und verlieh ihm ein Eigenleben. Er baute ihn gekonnt zu der Transformers-Figur Jazz um.

Wie der Reddit-User anmerkte, kann man das Porsche-Set komplett zu der Transformers-Figur umbauen. Auch wenn es geringfügige Unterschiede gibt. Reddit-Fans reagierten begeistert und ließen Brick Frenzy wissen, dass sie seinen Beitrag ziemlich gelungen fanden. Kirby0189 jedenfalls reagierte mit einem wohlwollenden: "Schick!"

Tatsächlich ist es verblüffend, wie ähnlich sich die beiden Modelle sehen. Das weniger geübte Auge könnte annehmen, dass die verwendeten Bauteile direkt für Jazz bestimmt gewesen seien.

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Mit Jazz wurde eine bekannte Figur der ersten Generation aus dem Transformers-Universum nachgebaut

Apropos Transformers: Das von Takara und Hasbro kreierte Spielzeug-Franchise existiert seit 1984 in Form von Action-Figuren, Comics, Büchern, Zeichentrickserien und -filmen sowie einer achtteiligen Live-Action-Reihe, die 2007 mit Transformers begann.

Jazz ist ein Transformers-Charakter der ersten Generation. Der Autobot ist vernarrt in irdische Musik und wird oft als guter Freund und rechte Hand von Optimus Prime dargestellt.

Bei den sprechenden Autobots handelt es sich um intelligente Maschinenwesen von dem Planeten Cybertron. Dieser wird ursprünglich von Optimus Prime und Megatron regiert. Letzterer plant aber die Alleinherrschaft und entfacht einen Bürgerkrieg, der über Umwege auch auf unseren blauen Planeten gelenkt wird.

Transformers handelt von dem epischen Kampf zwischen Gut und Böse und entfacht bis heute die Fantasie von Lego-Tüftler:innen. Brick Frenzy jedenfalls hat bewiesen, dass es sich immer lohnt, neue Wege zu gehen.